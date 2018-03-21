​Hoca'dan Şok Sözler 'Allah'la Konuşup Manisa Depremini Engelledim'

Manisa’da kendine Şeyh diyen bir şarlatan ortaya çıktı. Bu şarlatan Tövbe Haşa Allah ile konuştuğunu ifade etti.Konuşmalarını videoya kaydeden bir vatandaş videoyu sosyal medyada yayınladıktan sonra ortalık iyice karıştı.Sözde şeyh video görüntülerinde “Manisa’nın üzerine siyah bulut halinde deprem çöktü. Allahü teâlâ bu konuda beni görevlendirdi. Ben Manisa’ya depremin gelmesini istemedim.” ifadelerini kullanıyor.Olayın yaşandığı zamanda bir camide imamlık yaptığını ifade eden şeyh “Manisanın üzerine ikinci defa deprem bulutu geldi ve ben Allahü Teâlâ’yadepremi Doğu'ya gönder dedim” sözlerini kullandı.Din adına konuşup insanların maneviyatıyla oynayan bu tarz sahte hocalara itibar etmemek adına yayınladığımız haberin videosunu aşağıdaki görsele tıklayarak izleyebilirsiniz.