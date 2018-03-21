Bayrağımız Afrin'in Göbeğinde Dalgalanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin şehir merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçesinde kontrolü sağlamasının ardından bölgedeki ilk görüntüler yayınlandı.TSK tarafından paylaşılan görüntülerde Türk bayrağı ve ÖSO bayraklarının şehir merkezine dikilmesi yer alıyor.