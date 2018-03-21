Afrin Hastanesi Yalanı Ortaya Çıktı

Genelkurmay Başkanlığınca, Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, bu tür olayların ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı bildirildi.TSK tarafından vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüleri de paylaşıldı.TSK:"Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, hastanede bulunan donanım ve malzemelerin teröristler tarafından söküldüğü, kullanılmaz hale getirildiği, bu tür olayların ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür olaylar terör örgütleri tarafından TSK hakkında olumsuz bir algı yaratılmak amacıyla planlı bir şekilde yapılmaktadır."