Vural, Urfa'daki Farkındalık Etkinliklerine Katıldı

21 Mart’ta toplumda down sendromu konusunda farkındalık yaratmak için dünyanın her yerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Urfa'da yapılan farkındalık etkinliklerine Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural da katılarak “Ben de farkındayım” dedi.En basit tanımıyla Down Sendromu çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır.Birleşmiş Milletler’in, 10 Kasım 2011 kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanımasının ardından dünya genelinde çeşitli etkinlikler farkındalık yaratıyor. 21 Mart’ta kutlanmasının ise ayrı bir sebebi var. 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart’ta kutlanıyor. Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor.