Güzel, Hayatını Kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli’de rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, böbrek yetmezliği nedeniyle de bir süredir nakil beklediği öğrenilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Güzel, daha sonra durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi. Sabaha karşı ise acı haber geldi. 73 yaşındaki Hasan Celal Güzel’in yaşamını yitirdiği duyuruldu.73 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM’de tören düzelendi. Törene, Hasan Celal Güzel’in annesi sedye ile getirildi.Akciğer enfeksiyonu, bağırsak problemi ve böbrek yetmezliği tanısıyla kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesi’nde yaşamını yitiren eski bakan Hasan Celal Güzel için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, bazı kabine üyeleri, eski bakanlar, MHP ve CHP Grup Başkanvekilleri, siyasiler ve Güzel’in ailesi ile yakınları katıldı. Güzel’in annesi törene sedye ile getirildi. Hasan Celal Güzel’in özgeçmişinin okunmasının ardından TBMM Cami İmamı Ahmet Yedekçi tarafından dua edildi.1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi, Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi'nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi.