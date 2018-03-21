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Bu haber 21 Mart 2018 13:19:09 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekil Destek Vermişti,Kaçırılmamış suç uydurmuş

Avukat Mengü’nün “Polis tarafından kaçırıldım, işkence gördüm” iddiasının yalan olduğu, kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Şikayetini geri çeken avukat hakkında ‘suç uydurmak’tan işlem başlatıldı.

Urfalı Vekil Destek Vermişti,Kaçırılmamış suç uydurmuş

EMNİYETTEN GÖRÜNTÜLÜ YALANLAMA

Sunucu Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü, geçtiğimiz Cumartesi günü Twitter’dan “Polis kimliği gösterilmeden, gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum” paylaşımı yaptı. Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından “Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?” paylaşımında bulundu.

TÜM KAMERALAR İNCELENDİ 

Avukat Mengü, verdiği ifadede de 17 Mart günü saat 15.00 sıralarında Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi’nin kafeteryasında bir müvekkiliyle görüştükten sonra yanına yaklaşan otomobilden inen 2 kişinin kendisini polis olarak tanıttığını, hakkında gözaltı kararı bulunduğu gerekçesiyle kendisini araca bindirdiklerini, Ümraniye Dudullu'daki boş bir arazide darp edip bıraktıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili araştırma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayı aydınlattı.

ŞİMDİ POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU 

Kamera kayıtlarında, Mengü'nün olay günü Amerikan Hastanesi’nin kafeteryasında saat 14.55'te buluştuğu kişiyle hastanenin otoparkına inip araçla Anadolu Yakası'na geçtiği, Dudullu'daki Şehit İsmail Akkoyunlu Polis Merkezi’ne geldikleri, burada akşam 18.30'a kadar kaldıkları, aynı araçla 19.05'te Zorlu Center'e geldikleri, burada Mengü'nün yanındaki kişiden ayrıldığı görüldü. Mengü’nün müvekkilim dediği Hayrettin Kartal Tolga da ifadesinde, gün boyu Mengü’yle birlikte olduklarını söyledi. Avukat Mengü, bunun üzerine emniyetteki şikayetini geri çekti. Ancak polis, Mengü hakkında ‘Suç uydurmak’tan işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdi.

FETÖ KÖPÜRTTÜ

İhanet çetesi üyelerinin avukatlığını yapan Burak Mengü’nün senaryosuna en büyük desteği FETÖ ve yandaşları verdi. Başta Adem Yavuz Arslan olmak üzere birçok örgüt üyesi ‘Mengü kaçırıldı’ yalanını yaydı. Emniyet güçlerini hedef alan kirli operasyona CHP’li Urfalı Mahmut Tanal da katıldı. Nevşin Mengü, yalanın ortaya çıkması üzerine bir kardeş olarak duyduğu kaygıyı dile getirdiğini belirtti. İkilinin, uydurma hikayeyle neyi amaçladığı merak konusu oldu.

Kamera kayıtlarında, ‘Kaçırıldım’ diyen Burak Mengü’nün gün boyu arkadaşıyla serbestçe dolaştığı görülüyor.

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