İlk Kaçan Kedicik O Değilmiş!

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül'ün kaçtığı iddia edilirken Habertürk yazarı Fatih Altaylı yeni bir iddia daha ortaya attı.Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Adnan Oktar ve kedicikleriyle ilgili son yaşanan olayı yazdı. Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'ın yanından pijama ile firarının ilk olay olmadığını yazan Altaylı, pek çok kişinin hatırlamadığı benzer olaya dikkat çekti.Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise, Ceylan Özgül'le ilgili dikkat çeken şu satırları kaleme aldı: "Adnan Oktar denilen kişinin yanındaki kızlardan biri kaçmış ve Oktar'la ilgili zehir zemberek açıklamalar yapmış. Açıklamalara bakınca esir kampında kalmış gibi görünüyor. Tek başına dışarı çıkmak yasakmış, alışverişe gitmek yasakmış, fikir beyan etmek yasakmış, kadıncağız yeni TL'yi görmemiş bile. Hayattan öylesine koparılmışlar. Şimdi henüz kaçmamış olanlar, kaçana veryansın edip yalancılıkla suçluyorlar.""Görünen o ki, bu grupta on yıllardır değişen bir şey yok. Yıllar önce de bir genç kız buradan kaçıp kurtulmaya çalışmıştı. Oktar ve adamları kızın peşine düşmüş, tehditler, şantajlar, kamera kayıtlarıyla kızı geri döndürmeye çalışmışlardı. Kız karakterli çıkmış, geri dönmek bir yana Oktar'a karşı dava açmıştı. Ancak bu kez de Oktar, genç kızın avukatını ya parayla satın almış ya da tehditlerle sindirmiş ve kızı avukatsız bırakmıştı. Bunun üzerine yıllardır bu Adnancılarla mücadele eden sevgili avukatım Rezzan, bu kızın avukatlığını bilabedel üstlenmişti. O kızın anlattıkları ile bugün olan biten hep aynı. Diyeceksiniz ki: "Kimdi bu kız?" Bildiğim kadarıyla şimdi evli barklı, çoluk çocuğa karıştı. Adını vermem doğru olmaz."