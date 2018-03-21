İlk Kez Böyle Görüntülendi,Evlenmeyi Düşünüyorum!

Bu haber 21 Mart 2018 13:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

Estetikli ünlüler arasına İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de katıldı. İdo, burnuna küçük bir müdahalede bulundu

Kemerli burnundan rahatsız olduğu ve estetik yaptırdığı iddia edilen İdo Tatlises, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile Nişantaşı’nda görüntülendi



Burnundaki bandajı saklamaya çalışan genç şarkıcı İdo Tatlıses, “Estetik yok, biraz rötuş var.

Aslında burun kemiğini aldırdım, beraberinde de rötuş yaptırdım” dedi.

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