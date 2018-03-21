Urfa’da Pompalı Tüfekle Bakkalı Bastılar

Ahmet Yesevi Mahalesinde bulunan bakkalda meydana gelen olayda 1 kişi ölürken 1 kişi ise yaralandı.Pompalı tüfekle girdikleri bakkalda art arda ateş eden kimliği belirsiz şahıslar işletme sahibi Murat Gök’ün yaralanmasına sebep olurken, başına isabet eden saçmalardan dolayı 38 yaşındaki Mehmet Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.Çevre sakinlerinin silah seslerini duyup polise haber verdi. Polisle beraber olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan Mehmet Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini rapor ederken, vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesinden dolayı yaralanan Murat Gök’ü ise ambulansla Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdılar.Yaşamını yitiren Yavuz'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, emniyet ekipleri saldırıyı düzenleyenleri tespit etmek için çalışmalar başlattı.