40 Yıllık Dolandırıcıyım Böylesini Görmedim

20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme gelen ve 16 bin kişiyi dolandırdığı için cezaevine giren 51 yaşındaki Kenan Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel'indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti. 'Titan Saadet Zinciri'nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti.511 MİLYON LİRA TOPLAYIP SIRRA KADEM BASTIHaber7'ye göre; Yeni Asır'a konuşan Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.Şeranoğlu, şaşkına çeviren sözlerine şöyle devam ediyor: "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de"MASAK DEVREDEKurduğu Çiftlik Bank sistemi üzerinden binlerce kişiden para topladıktan sonra Uruguay'a kaçtığı iddia edilen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'la ilgili çeşitli savcılıklara suç duyurusunda bulunulmaya başlarken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gitti. MASAK da yapılacak soruşturmalar çerçevesinde kara para araştırması yapacak.