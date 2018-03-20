46 Yaşındaki Kadın Kendisiyle İlişkiye Girmek İstemeyen 25 Yaşındaki Genci Bodruma Kitledi Ve..

İtalya’da yaşanan ve basına yansıyan olay tüm dünya medyasının ilgi odağı haline geldi. Öğrenilen bilgilere göre 46 yaşında olduğu öğrenilen bir kadın bir tatil merkezinde tanıştığı 25 yaşındaki sevgilisiyle kısa süreli bir aşk yaşadı, araya kara kediler girince kendisiyle sevişmek istemeyen sevgilisine kızan kadın sevgilisi genç adamı evin bodrum katına kilitledi.

İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında, genç erkek, olgun kadın ilişkisinin irdelendiği en eğlenceli filmlerden biri olarak nitelenen Mike Nichols’un 1967’de gösterime giren “The Graduate (Mezun)” adlı filmini anımsatan bir olay yaşandı.

ROMANTİZM BİR ANDA NASIL ŞİDDETE DÖNDÜ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, henüz boşanmış olan İtalyan kadın, Campania bölgesinde tatilini geçirdiği sırada 25 yaşında bir gençle tanıştı. Çift başlangıçta romantik bir ilişki yaşadı, ancak daha sonra genç adam sebepsiz bir şekilde artık kadınla cinsel ilişkiye girmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine kadının intikamı gecikmedi ve sevgilisini evinin bodrumuna kilitleyerek, onu bir şekilde ikna etmeye çalıştı. Çaresiz genç adam, küçük pencereden bağırarak, oradan geçenlerden yardım istedi.



KOMŞULAR YARDIM ÇAĞRISINI DUYUNCA POLİSİ ARADI

Tutsağın sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri, adamı kurtarırken, bir kişiyi alıkoymakla itham edilen kadın ise mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şartlı bir şekilde kadını serbest bırakırken, duruşma tarihine kadar her gün denetimli serbestlik bürosunda imza vermesine hükmetti.