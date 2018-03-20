Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Mart 2018 23:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

İthalata rağmen et fiyatları neden yükseliyor?

CHP'li Ömer Fethi Gürer, ithal edilen kırmızı et ve ithalata rağmen etin raf fiyatlarındaki artışı Meclis gündemine taşıdı.

İthalata rağmen et fiyatları neden yükseliyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ithal edilen kırmızı et miktarı ve ithalata rağmen raf fiyatlarındaki artışın nedenini sordu. Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine Bakanlıktan verilen yanıtta, Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi için projeler yürütüldüğü ve dar gelirli vatandaşlara ucuz et imkanı sunulduğunu belirtildi. 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde “2017 yılının ilk 9 ayında toplam kırmızı et üretimi ne kadardır? Aynı dönemde ne kadar ithal et girişi olmuştur? 2017 yılı baz alındığında 2016 yılında et üretimi ve ithal et girişinde artış mı azalma mı oluşmuştur? Kırmızı karkas et ve canlı hayvan ithalatına yönelik gümrük vergi indirimi ile 24 lira civarında ithal ürün maliyetine rağmen raftaki et fiyatları artışının sürme nedeni nedir?” şeklinde sorular yöneltti. 

TÜM BAKANLIKLAR DEVREDE 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bakanlığımızca, et ve et ürünleri dâhil tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik piyasalar ve gelişmeler takip edilmekte olup, hem üreticinin hem de tüketicinin korunması amacıyla ilgili tüm Bakanlıklarla ortak çalışmalar yapılarak alınacak tedbirler belirlenmektedir” dedi. 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün et fiyatlarının makul bir seviyede tutulması noktasında gerektiğinde piyasaya müdahalede bulunduğunu anlatan Bakan Fakıbaba, bu kapsamda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nce gerekli tedbirlerin alındığını ve fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti. 
 
Fakıbaba, “Bakanlığımızca hayvancılıkta yerli üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup, bu kapsamda yeni projeler ve destekler ile üretimin artırılması planlanmaktadır” açıklamasında bulundu. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bakanlığın aldığı tüm tedbirlere ve ithalata rağmen raflardaki et fiyatlarının sürekli yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pansuman tedbirlerle et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilemeyeceğini belirterek, “Öncelikli olarak besicilik, planlı ve programlı bir şekilde desteklenmelidir. Buzağı ölümlerinde yüzde 10’lar seviyesinin görüldüğü bir ortamda, Türkiye’de hayvancılığı yolunda gittiği söylenemez. Hayvancılık sektöründeki girdi maliyetleri düşürülmeden, raflardaki et fiyatlarını düşürmek mümkün değildir. Et fiyatları ucuzlatacağız dediler ama et  fiyatları düşmedi. İthal et çözüm değil yerli besici desteklenmeli ve çözüm ülkemizde aranmalıdır. Devlet bu sektörden özelleşme ile çekilmesi bugünkü sonucu yaratmıştır. ET ve süt kurumu yeniden KİT olarak düzenlenip özelleştirmeden çıkarılarak yıllarca yanlış politikaların bedeli ödenmektedir” şeklinde konuştu. 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Şutso’da Ukrayna Yatırım Fırsatları Anlatıldı
Şutso’da Ukrayna Yatırım Fırsatları Anlatıldı
ŞUTSO ile Ticaret ve Ekonomi Kulübü işbirliğinde “Türkiye Ukrayna Mevcut Yatırım İmkânları ile Şanlıurfa Ukrayna Arasında Karşılıklı Ticaret” toplantısı gerçekleştirildi.
Karacadağ Ajansından, Harran’a 1 Milyon TL
Karacadağ Ajansından, Harran’a 1 Milyon TL
Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Dün Açıklanan, Mali Destek Programına Göre, Harran’da Bulunan Anasıflarına Yaklaşık Olarak 1 Milyon TL Destek Sağlanacak.
Dedaş’tan Urfa’ya Bir Yatırım Daha
Dedaş’tan Urfa’ya Bir Yatırım Daha
Kaliteli Elektrik ve Kesintisiz Elektrik Amacıyla Çalışan Dicle Elektrik, Çalışmalarına Vermeden Devam Ediyor. Dicle Elektrik, Urfa’nın 4 Mahallesine 3,4 Milyonluk Yatırım Yapacak.
Eski Politika İle Bu İş Yürümez,Yeni Dönem Yeni Politika!
Eski Politika İle Bu İş Yürümez,Yeni Dönem Yeni Politika!
Bayraktar, 5 aylık dönemde yüzde 17,2, yıllık bazda yüzde 28,7 artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki artış,zorunlu kıldığını bildirerek, “Çiğ süt fiyatı artırılmalıdır.
Kamerunlu İş Adamlarından,Urfa'ya Yatırım
Kamerunlu İş Adamlarından,Urfa'ya Yatırım
Kamerunlu işadamları heyeti, tarım ve tekstil alanında yapacakları yatırım için geldikleri Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i ziyaret etti.
Yeni Bakanın Tarım Politikası;Az Harcayıp Çok Kazanmalıyız
Yeni Bakanın Tarım Politikası;Az Harcayıp Çok Kazanmalıyız
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda artık az az harcayıp çok çok kazanılması gerektiğini, bunun için de kafaların da değişime ihtiyacı olduğunu belirterek "Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz." dedi.
Tarım, Sadece Türkiye’nin Değil Dünya’nın Sorunu
Tarım, Sadece Türkiye’nin Değil Dünya’nın Sorunu
“Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz”
Kanatlılarda Rekor Kırdık
Kanatlılarda Rekor Kırdık
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda tavuk eti üretimi 2,2 milyon tonu, hindi eti 64 bin tonu, tavuk yumurtası 19,5 milyar adedi aşarak rekor kırdı”
Dedaş’tan Sırrın Atağı,Dev Yatırım
Dedaş’tan Sırrın Atağı,Dev Yatırım
Enerji altyapısını güçlendirmek için 2018 yılında Şanlıurfa’ya 151 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan Dicle Elektrik, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nin enerji şebekesini 5.2 milyon liralık harcama ile yeraltına alıyor.
Çiftçiye şok! 420 milyonluk fatura
Çiftçiye şok! 420 milyonluk fatura
Patlayıcıda kullanılıyor diye nitratlı gübreye getirilen DNA ve barkod sistemi tüm gübrelere yayılınca ortaya 420 milyon liralık fatura çıktı. Ton başına 70 lira zam kapıda.
Acu,Projelerin Ödenek Durumunu Masaya Yatırdı!
Acu,Projelerin Ödenek Durumunu Masaya Yatırdı!
Genel Müdür Acu, Başkanlığında Projelerin Ödenek Durumları Masaya Yatırıldı
12 Bin Çiftçi Kooperatife Borçlu, 7 Bini İse İcralık
12 Bin Çiftçi Kooperatife Borçlu, 7 Bini İse İcralık
Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba soru önergesi üzerine yaptığı açıklamada, 7 bin 531 çiftçinin icralık olduğunu söyledi.
Urfa’da, Suriyeliden Silahlı Saldırı
Urfa’da, Suriyeliden Silahlı Saldırı
Urfa’da HDP’li Başkan Serbest Bırakıldı
Urfa’da HDP’li Başkan Serbest Bırakıldı
Tatlıses’in Karşısında Kitlendi!
Tatlıses’in Karşısında Kitlendi!
Sanal Gerçekliğin 5. Çalıştayı Almanya’da Yapıldı
Sanal Gerçekliğin 5. Çalıştayı Almanya’da Yapıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:32
Güneş
05:13
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:51
Yatsı
21:24
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿