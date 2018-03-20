YILMAZTEKİN RÜZGARLA YARIŞIYOR

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin durdurak bilmeden koşturmaya devam ediyor.Haftasonunu seçim bölgesi Şanlıurfa’yı karış karış gezerek, düzenlenen bütün etkinliklere katılarak geçiren Yılmaztekin; Ankara’ya dönüşü ile adeta ayağının tozuyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti.Sürekli sahada olarak Şanlıurfa’nın tüm sorunlarını yakından takip eden Avukat Kemalettin Yılmaztekin, temposuyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ile Hızmalıköprü ve Karakoyun Mahalleleri başta olmak üzere, Şanlıurfa genelinde kentsel dönüşüm projeleri ve TOKİ mevzuunu konuşan Yılmaztekin, Kültür ve medeniyetin beşiği, Peygamberler şehri Şanlıurfa’nın bir cazibe merkezi haline gelmesi için çaba göstermenin önemini gözler önüne serdi.“Çözüm odaklı” yaklaşımı ile sorunlara anında müdahale etme gayreti içinde olan Yılmaztekin, gerçekleştirdiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ziyareti ile de Şanlıurfa’nın çok önemli bir sorununa daha el atmış oldu.