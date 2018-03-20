Erken Seçim Olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "seçimler 2019 Mart ve Kasım'da yapılacaktır."Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna, "yerelde gönüllü iş birliği olabilir" açıklamasını yaptı.