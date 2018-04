Kedicikler birbirine düştü

Adnan Oktar'ın eski gözdelerinden Ceylan Özgül evden terlik ve pijamalarla firar edince diğer kediciklerden Tülay Kumaşçı küplere bindi.Ceylan Özgül'ün papucu dama atıldıktan sonra Adnan Oktar'ın gözdesi olan Tülay Kumaşçı ağır ithamlarda bulundu. Ceylan Özgül'ün yaşadığı lüksü kaybedince böyle açıklamalar yaptığını iddia eden Tülay Kumaşçı kediciği ajanlıkla itham etti."Ceylan Özgül kendi isteğiyle 14 Şubat 2017 tarihinde Mine ve Pınar hanım tarafından babasına teslim edildi. Ancak çok yüksek standartlarda yaşamaya alıştığı için aynı gece tekrar gelmek için adeta yalvardı. İngilizlerle çok güçlü ve değişik bağlantıları olduğu için kabul etmedik.Sormazlar mı adama 15 yıl dile kolay çeyrek ömür hem de gençliğinin en güzel dönemi, o kadar yıl nasıl mutlu mesut, yalılarda, köşklerde resimler çektirerek yiyip içerek, en güzel kıyafetlerle Facebookunu resimlerle doldurdun.-15 yıl boyunca bir insanın isteyebileceği en güzel hayatı yaşamış, sağlığından, beslenmesine kadar itina ile korunmuş biri olan Ceylan Özgül'ün kendi kafasında yarattığı bu çelişkilerle dolu trajikomik kaçış öyküsünü anlatma sebebini de anlamış değiliz.Ceylan Özgül yine asılsız ve çocukça komik iddialarda bulunmuş yok bakkala gidemiyormuş, yoğurt alamıyormuş gibi... Bence sıkıntısı büyük. Daha yeni 30 yıldır birlikte olduğumuz bütün organizasyonları yapan Serpil Ekşioğlu 'Ben gelemeyeceğim' dedi bizde eyvallah tabi ne istersen dedik.Oysa Ceylan Özgül bizim yanımızdayken Kraliçe ile görüşme hayalleri kuruyordu. Bir süre sonra özellikle İngiliz derin devleti kitabı yayınlanma aşamasında Suudi Arabistan'da ajan ilan edilen İngiliz Ed Husain ile görüşmeye başladı. Ve gözlemci bir tavır aldı. Tabi şüphelendik. Ceylan Özgül bu İngiliz ajanıyla yakınlaşmaya başladı. Biz de eğer istersen gidebilirsin diye imada bulunduk. Bırakın kaçmayı şüpheli hareketlerinden dolayı gitmesini biz teklif ettik. Ancak ısrarla kalmak istedi ve İngilizlere yakınlaşması daha da arttı.Ceylan Özgül 15 yıl boyunca nasıl yaşadı? Versace başta olmak üzere marka kıyafetler, yüzlerce ceket, yüzlerce elbise, her elbiseye her pantolon ceket takıma özel yüzlerce ayakkabı, bir telefonla istediği yiyecekler, yalılarda, yatlarda özel hazırlanmış sofralar, daha neler... Şöyle düşünün yabancı şarkıcıların kıyafet odalarını bilirsiniz onların en az 5 katı kıyafeti vardı ve ultra lüks bir yaşam, peki ya şimdi kendi yayınladığı videodaki vasat bir ev, peki ya kıyafetler onlar da vasat, acaba bu asılsız iddialar lüksü kaybetmenin kuyruk acısı mı?Ceylan Özgül her zaman bakımı için dışarı çıkar saçını kestirmek için İstinye Parka giderdi madem kaçmak istiyordu neden o zaman gitmedi hazır sokakta hem de ayda en az 4 kere bakım, 2 kere berber. İşin şaşırtıcı yanı da Ceylan Özgül bizden ayrıldıktan çok kısa sonra İngiltere'nin ne kadar üst düzey istihbaratçılarını Türkiye getirdi. Pedofiliyi savunan homoseksüel İngiliz parlamenter yine MI6 da çalışan başpiskopos hepsini Türkiye'ye getirdi. Şüphelerimiz doğrulanmış oldu."