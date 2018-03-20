 ŞOK! İş adamı cinsel ilişkiye zorlayınca...

Dubai'de yaşanan olayda 22 yaşındaki Rus model, bir otelin 6. katındaki odasından kendisine tecavüz etmeye ve öldürmeye çalışan adamdan kaçmak için aşağı atladı.Ekaterina Stetsyuk isimli kadın, cinsel ilişkiye girmeyi reddettiği adamdan kaçarken odasından atladıktan sonra omurgası kırılmasına rağmen mucizevi şekilde hayatta kaldı. Annesi, modelin ABD'li bir iş adamı tarafından boğazına dayanan bıçakla tehdit edildiğini iddia etti.Buna karşılık saldırgan, polise kendisine saldırıldığını ve kendini savunmak zorunda kaldığını söyledi.Genç kızın arkadaşı Irina Grossman, "Hayatını ve haysiyetini kurtarmak için altıncı kattan atladı. Bir mucize ile hayatta kaldı" dedi.Bir kaç omurgasında kırık olan modelin henüz yürüyemediği ya da hareket edemediği söylense de doktorlar omuriliği zarar görmediği için umutlu olduklarını söyledi.Hastane yatağında polis tarafından gözaltına alınan Sibiryalı kadının 11 bin dolar tutan hastane masrafları için annesi bir kampanya başlatarak para topluyor. Ekaterina'nın eskort olduğu iddialarına karşılık annesi onun yaşadığı şehirde tanınan bir model olduğunu ve 1 aylık kontrat işe Dubai'ye gittiğini ancak burada kendisi ile zorla birlikte olmak isteyen yabancı bir adamın saldırısına uğradığını ifade etti.