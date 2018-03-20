Fakıbaba'dan çelişkili GDO açıklaması...

Gürer’in, hayvanlarda ithal GDO’lu yem kullanımıyla ilgili kaygılarını da içeren önergesine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yanıt verdi.Bakan Fakıbaba, ithal edilen GDO’lu ürünlerin ilgili kurullar tarafından izlenip, incelendiğini söyledi. Bakan Fakıkaba, konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri paylaştı: “Ülkemizde yem amaçlı olarak ithalatı gerçekleştirilen GDO’lu ürünler, ithalat aşamasından yurt içi dolaşımında yem oluncaya kadar izlenmektedir. Yıllık kontrol planı kapsamında Ülke genelinde gerekli denetimler yapılmaktadır."Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, GDO’lu ithal yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin etiketlerinde “Bu ürün, GDO’lu yemle beslenen hayvanlardan elde edilmiştir” ibaresinin yer alması gerektiğini söyledi.Yeni Mesaj