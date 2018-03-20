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Bu haber 20 Mart 2018 18:35:12 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin Çağrı Yaptı,Urfa'da Kurulacak!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli muhacirlere çeşitli insani yardımlar sağlayan Kuveytli hayırseverlere yaptığı “okul yapın” çağrısına cevap veren Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği, Şanlıurfa’da 24 derslikli bir okul binası yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Vali Erin Çağrı Yaptı,Urfa'da Kurulacak!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli muhacirlere çeşitli insani yardımlar sağlayan Kuveytli hayırseverlere yaptığı “okul yapın” çağrısına cevap veren Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği, Şanlıurfa’da 24 derslikli bir okul binası yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda yapılan protokole, Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği muhatap sorumlusu Türkiye Said Derneği yöneticilerinden Hassoun Mohammad Sulaimam, derneğin Şanlıurfa sorumlusu Fadi Mahmoud ile İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan imza attı.

İmza töreninde konuşan Vali Erin, çok hayırlı bir işe imza attıklarını belirterek, “Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Daha önceden de bir protokol imzalayıp çalışmalara başlamıştık. Şu anda inşaatı devam ediyor. Bu yöndeki gayret ve iyi niyetlerin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle dostluk ve kardeşlik bağlarımızın çok güçlü olduğu Kuveyt devletine ve hayırseverlere, Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik gösterdikleri yakın ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Hayır yolundaki bu işbirliğinin devam etmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dr. Fadi kardeşimiz şahsında tüm Kuveytli kardeşlerimize, devlet yöneticilerine selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyor, hem bize hem buradaki Suriyeli kardeşlerimize dualarını da istirham ediyoruz” dedi.

Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği muhatap sorumlusu Türkiye Said Derneği yöneticisi Hassoun Mohammad Sulaimam da, Kuveyt devletinin himayesinde hayırseverlerin katkılarını dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumlara ulaştırmak için çaba sarfettiklerini, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli muhacirler için de çeşitli yardım organizasyonları düzenlediklerini belirterek, “Şanlıurfa’da inşa edeceğimiz bu ikinci okulumuz olacak. Şüphesiz Türkiye’nin ve Şanlıurfa’nın Suriyeli kardeşlerimize yaptığı yardımlar ve sağladığı imkanlara müteşekkiriz. Bu nedenle Türkiye devletine ve Şanlıurfa’daki herkese teşekkür ediyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde hayır hizmetlerine devam edeceğiz. Allah rızası için yaptığımız bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

İmzalanan protokol gereği, bağışçı Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği adına muhatap sorumlu Türkiye Said Yardım Derneği, Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde bulunan Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde 24 derslikli bir okul binası inşa edecek. Milli Eğitim Bakanlığı yapım yönetmeliğine göre inşa edilecek okul binası Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek.
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