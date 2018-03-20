Baydilli;Durmadan,Yorulmadan Çalışacağız!

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ak Parti Şanlıurfa İl Yönetiminin haftalık yürütme kurulu toplantısına katılarak yeni il yönetimine Karaköprü’ de yaptıkları çalışmalar ve projeler konusunda sunum yaptı. Ak Pati İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda Başkan Baydilli, Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve yönetim kuruluna Karaköprü’de göreve geldiğinden beri yaptıkları projeler ve ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Toplantıdan önce açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli İl yönetiminin haftalık toplantısına katılarak Karaköprü’de yapılan çalışmaları anlatacaklarını, sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunacaklarını dile getirdi.Başkan Baydilli, “İlçemizi daha iyi seviyeye getirmek için durmadan yorulmadan çalışacağımızı arkadaşlarımıza anlatacağız ve fikir alış verişinde bulunacağız. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını ve yeni il yönetiminin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin bu haftaki yönetim kurulu toplantısında il yönetimine ilçede yapılanlarla ilgili sunum yapacağını belirterek, “Bu daha çok bir bilgilendirme toplantısı olacak. Bu toplantımızın verimini artıracak aynı zamanda burada alınan bilgileri yönetim kurlumuz kendi topluluklarına ulaştıracak. Metin Başkanımıza teşrifleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.Sunumun ardından İl Başkanı Beyazgül Başkan Baydilli’ye çalışmalarında başarılar dilerken, Başkan Baydilli yeni İl yönetim kurulunun hayırlı olmasını diledi.