Afrin zaferi sonrası içindeki nefreti kustu!

Yer: DavosCumhurbaşkanı Erdoğan o dönem Başbakan olarak katıldığı panelde İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e haddini bildirmişti.Peres, Erdoğan’ın sözleri karşısında zor anlar yaşarken araya giren bir moderatör vardı.Sık sık Erdoğan’ın sözünü kesmeye çalışmış, saldırgan tavrını sürdürünce de “one minute” postası gelmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün o panelde hem İsrail Cumhurbaşkanı Peres’i hem de onu koruyup, kollamaya çalışan, Peres’e dakikalarca söz verip Erdoğan’ı susturmaya gayret eden Amerikalı moderatörü yerin dibine sokmuştu.O moderatör David Ignatius adlı bir gazeteciydi.Davos’tan sonra durmadı her fırsatta Türkiye düşmanlığını gösterdi.Ve dün.David Ignatius, Afrin zaferine taa Washington’dan ses verdi.“Türkler Afrin’i aldı, sırada Münbiç var, Münbiç’in düşmesine izin vermeyelim” diye seslendi.David Ignatius, Afrin zaferi haber ajanslarına ulaşır ulaşmaz Washington Post gazetesindeki köşesinde Türkiye düşmanlığı, PKK terör örgütü sözcülüğü yapan bir makale kaleme aldı. Afrin’deki PKK terör örgütünün hezimeti için “modern tarihin en üzücü hikayesi” ifadesini kullandı.PKK teröristleri için “sadık müttefiklerimiz” benzetmesi yaptı. Afrin’de sonra sıranın Münbiç’te olduğuna dikkat çekti, “bari Münbiç düşmesin, Türklerin eline geçmesin, orayı koruyalım, Türklerin Münbiç’e girmesine engel olalım” dedi.PKK terör örgütüne Afrin’de yardım edemeyen Pentagon’a da sahip çıkan Ignatius, “Afrin Rusların kontrolünde olduğu için ABD oraya müdahale edemedi, Rusya askerlerini Afrin’den çekerek Türklerin operasyonuna yeşil ışık yaktı, ortada bir ihanet varsa bunu ABD değil Rusya yaptı” diye yazdı. Afrin’in kaybı ve PKK terör örgütünün düştüğü durumun Amerikalı komutanlara acı verdiğini söyledi.Bundan sonra Münbiç’te ve Fırat’ın doğusundaki PKK-PYD teröristlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı, “Afrin düştü ama Münbiç’te sadık müttefiklerimizi yalnız bırakmamalıyız” dedi. David Ignatius tescilli bir Türkiye düşmanı.Bunu 2009’da Siyonizm savunuculuğu yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik saldırgan üslubuyla göstermişti.PKK terör örgütünü de direk sahiplenen biri. Afrin’de PKK’nın hedef alındığı Zeytin Dalı harekatının başlangıç tarihi olan 20 Ocak’tan bu yana devamlı operasyonun durdurulması çağrıları yapmıştı. Şimdi ise Afrin düşüp, iş işten geçince “bari Münbiç elden gitmesin” diye veryansına başladı.