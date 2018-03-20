İlk Taş Yerine Koyularak,Restorasyon Başlatıldı!

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV), kentin geleneksel mimari eserlerinin bir örneği olan ve yıkılmaya yüz tutan Kuyulu Evi satın alarak restorasyonuna başladı.Şanlıurfa sivil mimari örneklerinin en iyi örneklerinden biri olan, yöreye özgü taş ile inşa edilmiş Kadıoğlu mahallesi İrfaniye sokakta bulunan Kuyulu evin restorasyonunu, ŞURKAV 2. Başkanı Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ilk taşı yerine koyarak başlattı.Restorasyon çalışmaları Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülecek olan Kuyulu ev, 8 oda, 1 eyvan, 1 tescilli kuyu, 2 zerzembe (kiler) ve 1 mutfaktan oluşuyor.Şanlıurfa’nın tarihi bu yapısının restore edilerek hem kültür adına yaşatılması hem de turizme kazandırılmasının büyük anlamı olduğunu belirten Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, ŞURKAV’ın tarihi yapıları restore ederek gelecek nesillere önemli bir miras bırakılmasına vesile olduğunu, bu faaliyetlerin atıl durumda veya yok olmaya yüz tutuş yapıların restore edilerek hayata katılması anlamında öncülük olduğunu ifade ederek, ŞURKAV mütevelli heyeti üyelerini aldıkları bu karardan dolayı tebrik etti.ŞURKAV Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer ilgililerle birlikte Kuyulu evde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, yenileme çalışmaları için 727 bin TL harcanacağını ifade ederek, ilk harcı yerine serip, ilk taşı yerleştirerek restorasyon çalışmalarını başlattı.1990 Yılında kurulan ŞURKAV, başta Dergah Balıklıgöl Kent Platosu Çevre Düzenleme Projesi olmak üzere bugüne kadar han, hamam, konak, ev, çeşme olmak üzere toplam 92 tarihi eser restorasyonu gerçekleştirdi.ŞURKAV’ın restorasyon çalışmaları, geçmişte var olup kaybolmaya yüz tutmuş taş işçiliği yeniden canlandırdı ve ustalarının yeniden istihdam edilmesi, yeni taş ustalarının yetişmesini sağladı.