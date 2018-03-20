Nadas alanlarını tarımsal üretime kazandırıyoruz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, nadasa bırakılan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla hayata geçirilen sözleşmeli üretim modeli ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Arazilerin boş bırakılmasının önlenmesi, nadasa bırakılan alanların tarıma kazandırılması ve arz açığı olan bitkisel ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında hayata geçireceğimiz ve sözleşmeli üretim modelinin esas alındığı projeyle, ülkemizdeki yaklaşık 4 milyon hektara ulaşan nadas alanlarını tarımsal üretime kazandırmayı ve bu alanlarda ilk etapta arz açığı olan baklagil üretiminin artırılmasını hedefliyoruz.

Proje kapsamında, çeşitli nedenlerle nadasa bırakılan bölgelerde, arazisini 3 yıl süre ile boş bırakmamayı taahhüt eden çiftçilerimizle münavebe esaslarına uygun üretim sözleşmesi yapılacak.

Çiftçilerimiz, kullandıracağımız sertifikalı tohumlarla alım garantili üretim yapacaklar. Bu çerçevede dane baklagiller ve baklagil yem bitkileri tohumlarının yüzde 50'si, hububat tohumlarının ise yüzde 100'ü Bakanlığımızca hibe edilecek.

Çiftçilerimizin sözleşmeli modelle üreteceği bu ürünlerin ekimden hasada kadar tüm üretim süreçleri Bakanlığımızca kontrol edilecek. Elde edilen ürünler, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satın alınacak.

Projenin bu yılki pilot uygulama çalışmasını, Orta Anadolu Bölgesinde yer alan 9 ilde(Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat) nadasa bırakılan yaklaşık 50 bin dekar alana nohut ekimi yapmak suretiyle başlattık.

Yaptığımız değerlendirmelerde ilk etapta nohut ürünü ile programa başlamayı uygun bulduk. Önümüzdeki sene diğer baklagil ürünlerini de programa dâhil etmeyi planlıyoruz. Programa, kışlık ekim döneminde ise hububat ve yem bitkileri ile de devam edeceğiz.

Bu yıl itibariyle elde edeceğimiz 5 bin ton civarındaki nohut, Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği protokolü çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı için kullanılacak.

Nadas alanlarının üretime kazandırılması projesini önümüzdeki yıllarda bölge bazında hızla yaygınlaştırmayı planlıyoruz."