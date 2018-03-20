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Bu haber 20 Mart 2018 17:23:49 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükşehir Yüzme'de İddalı

Sporun her branşında gençlere yönelik yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yüzme alanında Şanlıurfalı gençlerin aldığı başarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Yüzme'de İddalı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bölge Yarı Finalinde Şanlıurfa'yı temsil eden sporcularla bir araya gelen Başkan Nihat Çiftçi, ödüllerini vererek tebrik etti.

Şanlıurfa genelinde açtığı kapalı, açık ve seyyar havuzlar ile vatandaşlar güvenle yüzmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler gözetiminde açtığı kurslarla geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan yüzme takımı ile Türkiye su sporları turnuvalarına katılan Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da düzenlenen Bölge Yarı Final Şampiyonasına katılarak iyi bir derece elde etti.

Büyükşehir Belediye yüzme takımını Büyükşehir Belediyesi Kapalı Yüzme Salonunda ziyaret eden Başkan Nihat Çiftçi, Kelebek sitili 50 metre yüzme branşında Bölge 3.sü olan  Recep Tayyip Karasaç'ı ve takım arkadaşlarını tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere ve spora yaptığı yatırımları anlatan Başkan Nihat Çiftçi, Gençlerin başarılı olarak Şanlıurfa'yı temsil etmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Sportif faaliyetlere yönelik çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Başkan Nihat Çiftçi, "Milli takıma sporcu yetiştirecek seviyeye geldiklerini belirtti.

Konuşmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Havuzlarımızda yüzmeye gelen kardeşlerimizi eğitmen hocalar tarafından gerekli teknik bilgiyi aldıktan sonra yarışmalara hazır hala getiriyoruz.

Şanlıurfa Büyükşehir Spor Kulübü bünyesinde yüzme kategorisinde yarışmalar yapılıyor ve artık bölgede derece elde edecek duruma geldik, Milli takıma seçilen yüzücülerimiz olmaya başladı. Hangi alanda çalışırsak hangi alanda hizmet verirsek Şanlıurfalı kardeşlerimiz güzel bir şekilde kabiliyetini göstererek yeteneklerini sergiliyor. Bizimde gençlerimizi başarılı olduğu branşlara yönlendirmenin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

 “Şanlıurfa’da gençliği ve sporu önemsiyoruz, sporun her dalına destek veriyoruz. Yüzme anlamında oluşturduğumuz Büyükşehir Belediyesi takımımız Elazığ’da Türkiye Bölge yarı final müsabakalarında 32 takım ile yarıştı. Bunların içerisinde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi zorlu takımlar yer alıyordu. Sporcularımızdan Recep Tayyip Karasaç, 50 metre Kelebek stil’de 3’lük elde ederek şehrimizi güzel bir şekilde onurlandırmıştır" şeklinde konuştu.

Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'ya 2 Adet Yeni Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kazandırıyoruz"

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından GAP Vadisi Projesinde yapımı devam eden yarı olimpik iki adet yüzme havuzunun sona gelinen çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Nihat Çiftçi, yetililerden bilgi alarak en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Şanlıurfalıları su sporları ile buluşturmak için büyük bir gayret verdiklerine değinen Başkan Nihat Çiftçi," Yapımında sona geldiğimiz ikiz yüzme havuzunun yapım çalışmaları tam hız ilerliyor. Allah'ın izni ile havuzlarımızı 19 Mayıs'ta açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz verilen Yüzme Kurslarına müracaat etmek isteyenlerin Büyükşehir Belediyesi ŞUTİM Kapalı Yüzme Havuzuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

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