Büyükşehir Yaşlıları Unutmadı

Bu kapsamda 18-24 Mart tarihlerinde kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen buluşmada 65 yaş üstü vatandaşlar bir araya geldi.

Düzenlenen programa katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, büyüklere Başkan Nihat Çiftçi'nin selamını iletti.

Burada bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Özçınar, "İnancımız gereği bir evde yaşlı varsa o evde huzur, bereket vardı. İslam inancımızda ise yaşlı tecrübe, birikim, bereket ve güzelliktir. Dolayısıyla bizim İslam inancımız ve ahlakımız gereği devletimizin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemizin Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğümüz tarafından yürüttüğümüz protokol çerçevesinde 65 yaşın üzerindeki siz değerli misafirlerimizi bir araya getirdik. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sağlıklı uzun ömürler versin" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Mürsel Keçeli ise "Değerli yaşlılarımız sizler bu devletin, memleketin köklerisiniz. Bizde köklerimize bakmazsak kururuz. Bizler devlet olarak yaşlılarımıza, yaşayan çınarlarımıza sahip çıkmak için sizlere hizmet etmek için varız" dedi.

Öte yandan Türkiye'nin en büyük Engelli Koordinasyon Merkezini engelli bireylerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Yeşeren Çınarlar ve Dede Torun Çanakkale gezi projelerini başlatmıştı.