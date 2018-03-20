Ev alana 20 bin lira,İşte Şartlar!

Vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak, tasarrufları artırmak için başlatılan konut hesabı, daha cazip hale getiriliyor.

Mevcut uygulama, konut hesabındaki birikimtutarının maksimum yüzde 20'si kadar, 15 bin lirayı geçmeyecek şekilde devlet katkısı verilmesini içeriyordu. Meclis'teki torba yasa tasarısıyla azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak.

Devlet katkısı tutarı da 20 bin liraya yükseltilecek. Böylece konut hesabı açıp birikim yapanlar, ev aldıklarında 20 bin lira hesaplarına geçecek. Ayrıca 2 destek daha geliyor.

Bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması ve daha düşük faizi imkanı sağlayacak Sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki alınacak..