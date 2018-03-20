Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Mart 2018 01:14:14 Tarihinde eklenmiştir.

Aralarında Urfa'da Var,30 Kişi Alınacak!

İçişleri Bakanlığı yayımlamış olduğu ilana göre bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak amaçlı farklı bölgelerde olmak üzere toplamda 30 kişilik boş kadro ile kamu personeli alım ilanı yayımladı! İşte detaylar.

Aralarında Urfa'da Var,30 Kişi Alınacak!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanmış olan ilana göre İçişleri Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak amaçlı farklı bölgelerde alım yapacağını belirtti. Yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı, Merkez ve taşra teşkilatına istimdam edilmek üzere 30 kişilik boş kadro ile Avukat alımı yapacağını belirtti. Alımlar Sözleşmeli Tam Zamanlı olarak yapılacaktır.

ALIM BÖLGELERİ NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı bünyesine toplamda 30 Avukat alacak ve alımlar farklı bölgelere yapılacaktır. Buna göre İçişleri Bakanlığı, Bakanlık Hukuk Müşavirliğine 15, Adana 1, Adıyaman 1, Afyonkarahisar 1, Ankara 1, Bitlis 1, Çanakkale 1, Hakkari 1, Kahramanmaraş 1, Kars 1, Muş 1, Sakarya 1, Siirt 1, Şanlıurfa 1, Şırnak 1 ve Trabzon 1 olmak üzere 15 Merkez ve 15 Valilik Taşra teşkilatına alım yapacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İçişleri Bakanlığı alımını yapacağı avukat adaylarından, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki A bendinde bulunan şartları taşımak, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Son başvuru tarihi itibari ile avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, Hukuk fakültesinden veya bunlara denkliği olan ve YÖK tarafından onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak şartları aranmaktadır.

BAŞVURULAR:

İçişleri Bakanlığı Avukat alım ilanına başvuru yapacak adaylar, 02 Nisan 2018 tarihi ile 06 Nisan 2018 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre adaylar başvurularını www.icisleri.gov.tr adresi üzerinden 2018 yılı Avukat Giriş Sınavı İş Talep Formunu E-Devlet şifresi ile giriş yaparak doldurmak sureti ile Elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir.  
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿