Aralarında Urfa'da Var,30 Kişi Alınacak!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanmış olan ilana göre İçişleri Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak amaçlı farklı bölgelerde alım yapacağını belirtti. Yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı, Merkez ve taşra teşkilatına istimdam edilmek üzere 30 kişilik boş kadro ile Avukat alımı yapacağını belirtti. Alımlar Sözleşmeli Tam Zamanlı olarak yapılacaktır.İçişleri Bakanlığı bünyesine toplamda 30 Avukat alacak ve alımlar farklı bölgelere yapılacaktır. Buna göre İçişleri Bakanlığı, Bakanlık Hukuk Müşavirliğine 15, Adana 1, Adıyaman 1, Afyonkarahisar 1, Ankara 1, Bitlis 1, Çanakkale 1, Hakkari 1, Kahramanmaraş 1, Kars 1, Muş 1, Sakarya 1, Siirt 1, Şanlıurfa 1, Şırnak 1 ve Trabzon 1 olmak üzere 15 Merkez ve 15 Valilik Taşra teşkilatına alım yapacaktır.İçişleri Bakanlığı alımını yapacağı avukat adaylarından, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki A bendinde bulunan şartları taşımak, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Son başvuru tarihi itibari ile avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, Hukuk fakültesinden veya bunlara denkliği olan ve YÖK tarafından onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak şartları aranmaktadır.İçişleri Bakanlığı Avukat alım ilanına başvuru yapacak adaylar, 02 Nisan 2018 tarihi ile 06 Nisan 2018 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre adaylar başvurularını www.icisleri.gov.tr adresi üzerinden 2018 yılı Avukat Giriş Sınavı İş Talep Formunu E-Devlet şifresi ile giriş yaparak doldurmak sureti ile Elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir.