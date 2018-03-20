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Bu haber 20 Mart 2018 01:10:14 Tarihinde eklenmiştir.

Kimlik Fotokopinizi Çektirirken Dikkatli Olun!

Elde ettikleri kimlik fotokopileriyle çıkarttıkları SİM kart ile 'araya giren' dolandırıcılar aldıkları tek kullanımlık şifreyle vatandaşın hesabını boşaltıyor. Cep telefonu ile arama yapamayan ya da kendisine ulaşılamadığını öğrenen vatandaş ise gerçeği

Kimlik Fotokopinizi Çektirirken Dikkatli Olun!

Tüketici birliklerinden son zamanlarda artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarı üstüne uyarı yapılırken dolandırıcılar ise kendilerine yeni gelir kapıları bulmak için adeta fırsat kolluyor. Dolandırıcıların son yöntemi teknolojinin gelişimi ile dahil olduğumuz hesaplara erişim sistemlerin güvenliğini sorgulatacak türden...

ARAYA GİRME YÖNTEMİ

Yöntemin son kurbanları İstanbul ve Gaziantep'ten geldi. “Araya girme yöntemi” ya da başka bir ifadeyle “sim kart kopyalama“ yöntemi ile vatandaşın kimlik bilgilerini elde eden dolandırıcılar internet bankacılığı üzerinden vatandaşın hesabını boşaltıyor. Peş peşe yaşanan iki dolandırıcılık vakasında İstanbul'daki ucuz atlatılırken, Gaziantep'teki vakada ise 150 bin TL'lik mağduriyet yaşandı.

UCUZ ATLATTI

İstanbul'da yaşayan G.A. telefon üzerinden kendisine ulaşılamadığını öğrenince soluğu aldığı telefon bayisinde, hattının iptal edilerek yeni bir hat çıkarıldığını öğrendi. Bunun üzerine internet bankacılığı üzerinden hesabına baktığında 35 bin TL parasının başka bir hesaba gönderildiğini görünce hemen bankayı arayarak transfer işlemini durdurarak olası bir mağduriyetin önüne geçmiş oldu.

GSM BAYİSİNDE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Ancak Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Mehmet Mutlu Azgın bu kadar şanslı değildi. Durumu geç fark eden Azgın GSM hatında bir sorun yaşanması üzerine, hattının ait olduğu iletişim merkezine başvuruda bulunduğunda gerçeği öğrendi.

150 BİN TL'LİK MAĞDURİYET

Bir gün önce hattın bilgisi dışında yenilendiğini öğrenen Azgın, bunun üzerine ilk olarak bankadaki hesabını kontrol etti ve gördüğü karşısında şok yaşadı. Banka hesabında 110 bin lira yüklü olmasına karşın hesabının eksilere düştüğünü gören Azgın, eşiyle birlikte yıllardır biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdığını anladı. Hesabının bulunduğu banka şubesiyle görüşen Azgın, hesabındaki paranın bir saat içerisinde İstanbul'dan 3 ayrı kişiye "araç bedeli" başlığında havale ve EFT yapıldığını öğrendi. Azgın, dolandırıcıların 40 bin lira kredi çektiğini ve kartlarındaki bakiyeyi de tamamen kullandığını da söyledi.

Konu ile ilgili Yeni Şafak'a konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, kimlik fotokopileri ve GSM bayilerine dikkat çekti.

ŞİKAYETLER GELİYOR

Vatandaşların iş ve işlemleri nedeniyle bir çok yere kimlik fotokopisi verdiğini ve bazı kişilerin bu kimlik fotokopilerini belli menfaatler karşılığında dolandırıcılara verdiğine vurgu yapan Koçal, Bazen de merdiven altı dediğimiz, yetkili gibi görünen ama aslında herhangi bir yetkisi olmayan GSM bayileri adı altında faaliyet gösteren, yerlerinde bu bilgileri kullandığı şikayetlerinin kendilerine ulaştığını söyledi.

YENİ SİM KART İLE TEK KULLANIMLIK ŞİFRE

Dolandırıcıların bu şekilde elde ettiği kimlik bilgileri ya da fotokopisiyle GSM operatörüne başvurup, söz konusu telefon numarası için yeni bir SIM kart çıkarttığını, sonrasında ise çıkartılan SIM karta SMS'le gelecek tek kullanımlık şifreyi kullanıp, internet bankacılığı üzerinden hesabı boşalttığını belirten Koçal, 'Mağdurlar durumu fark edene kadar iş işten geçmiş oluyor.' dedi.

GSM BAYİLERİ KİMLİK ASLINI İSTEMELİ

Burada önemli sorumluluğun bayilik veren GSM operatörlerinin olduğunu da söyleyen Koçal, ''GSM bayilerinin den yapılan bu sim kart çıkartma gibi işlemlerin, kimlik aslı görünmeden, yada kimlik tespiti yapılmadan yapılmasının sorumluluğu vatandaşlara yüklenemez. Bu işin sorumlusu bayi ve bayilik veren GSM operatörleridir.'' diye konuştu.

KİMLİK FOTOKOPİSİ UYARISI: MUTLAKA YAZIN

Vatandaşlara kimlik fotokobisi uyarısında da bulunan Koçal, ''Bu tür dolandırıcılıklara karşı önlem olarak bir yere kimlik fotokopisi verirken, kimlik fotokopisini ne için verdiğini kimlik fotokopisini üzerine isim ve fotoğraf üzerine gelecek şekilde mutlaka yazdırmalıdır. Örneğin hat almak için yada cihaz almak için gsm bayisine kimlik fotokopisi veriliyor ise üzerine sim kart için verilmektedir diye yazdırılmalıdır.''dedi.

YARGI KARARI VAR; BANKALAR DA SORUMLU

GSM bayilerine verilen kimlik fotokopilerinin muhafazası ve sorumluğunun bayii ve operatörlerde olması gerektiğini, öte yandan bu tür yöntemler ile banka hesaplarından çekilen miktarlardanbankanın da sorumluluğu olması gerektiğine dikkat çeken Koçal geçtiğimiz yıllarda alınan bir yargı kararını da paylştı;

''Davacıya ait mevduat, davalı bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemi ile hesaplardan çekilerek başka hesaplara havale edildiği Bu durum davalı bankayı aldığı mevduatı iade etme yükümlülüğünden kurtarmayacağı gibi, ispat yükü kendisinde olan davalı banka, davacıya vermiş olduğu şifre ve parolaların davacının kusuru ile üçüncü kişilerce ele geçirildiğini de kanıtlayamamıştır. Bu itibarla, somut olayda davacıya atfedilecek her hangi bir kusurun ispat edilememesi sebebiyle tüm kusurun davalı bankada olduğunun kabulüyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği” yönünde hüküm altına alınmıştır.'

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