Edaş'tan Urfalılara Uyarı!

Akçakale ilçesinde 51 milyon lirayı bulan elektrik borçlarını bir yıldır ödemediği belirtilen Topçu Gündaş ile Yalınlı Onortak Sulama Birliklerine üye çiftçilerin, elektrikleri kesilince tarım alanlarını kaçak bağlantı yaparak sulamaya kalktıkları, bu nedenle 20 kırsal mahallede enerji sorunu ortaya çıktığı açıklandı.Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'daki sulama birliklerine de milyonlarca lirayı bulan elektrik borçlarını ödemeleri için defalarca çağrıda bulunulduğu belirtilerek, şöyle denildi:Borçlu olan sulama birliklerine üye bazı çiftçilerin kendi hatlarında enerji olmadığı için mahallelere enerji taşıyan elektrik hatlarından kaçak bağlantı ile enerji temin ettiklerini belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, mevcut enerji hatlarının bu yükü taşıyamadığını ve sık sık kesintiler yaşanmaya başladığını söyledi. Tarımsal sulama için gerekli olan yüksek miktardaki enerjiyi köy hatlarından kaçak yollarla gidermek isteyenler yüzünden 20 mahallede yaşayan vatandaşların mağdur olduğunu belirten Hondu, şunları kaydetti: