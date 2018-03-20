Edaş'tan Urfalılara Uyarı!

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'daki sulama birliklerine de milyonlarca lirayı bulan elektrik borçlarını ödemeleri için defalarca çağrıda bulunulduğu belirtilerek, şöyle denildi:
''Birlik yönetimlerine ve üyelerine yapılan yasal bildirimler, gönderilen yazılı uyarılar ve tanınan süreye rağmen ödeme yapılmayınca 2017 yılı sonu itibariyle 51 milyon lirayı bulan borcunu ödemeyen Topçu Gündaş ve Yalınlı Onortak sulama birliklerinin elektriği, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Zamanında ödenmeyen borçlar nedeniyle elektriğin kesilmesini" düzenleyen 15. maddesi uyarınca kesilmiştir. Aradan geçen süreye rağmen borçlarını ödemeyen Topçu Gündaş ve Yalınlı Onortak sulama birliklerinin bazı üyeleri, enerji hatlarına ait fiderlerden kaçak yollarla bağlantı yaparak tarımsal sulama yaptığı belirlenmiştir''
HATLAR AĞIR YÜKÜ KALDIRAMADI
Borçlu olan sulama birliklerine üye bazı çiftçilerin kendi hatlarında enerji olmadığı için mahallelere enerji taşıyan elektrik hatlarından kaçak bağlantı ile enerji temin ettiklerini belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, mevcut enerji hatlarının bu yükü taşıyamadığını ve sık sık kesintiler yaşanmaya başladığını söyledi. Tarımsal sulama için gerekli olan yüksek miktardaki enerjiyi köy hatlarından kaçak yollarla gidermek isteyenler yüzünden 20 mahallede yaşayan vatandaşların mağdur olduğunu belirten Hondu, şunları kaydetti:
''Ekiplerimiz düzenli olarak bu hatlarda tarama yapıyor. Kaçak bağlantı yapanlar tespit edilerek, yönetmeliğe uygun cezai işlemler uygulanıyor, hatlar da yine eski haline getiriliyor. Kimsenin enerji sıkıntısı yaşamasını istemiyoruz. Kaçak yöntemlerle enerji kullananlar, diğer tüm vatandaşların da hakkına müdahale etmiş oluyor. Kaçak elektrikle sulama yaptığınız zaman başka yerlerde elektrik kesintilerine sebep oluyorsunuz ve o insanlar da haklı olarak elektrik şirketini arayarak şikayetlerini dile getiriyor. Bu hak da değil, doğru da değil, yasal da değil. Sulama birliklerinin, yasal takibe giren borçlarını ödemeleri en doğru olandır''
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