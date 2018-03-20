Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Mart 2018 00:54:24 Tarihinde eklenmiştir.

Bizimle Bir Alakası Yok!

​Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne verdiği bir hibe var

Bizimle Bir Alakası Yok!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çiftlik Bank'ın önünde sadece 'çiftlik' olduğu için millet zannediyor ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış ve ocak ayında 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye biz Bakanlık olarak savcılığa dilekçe vermişiz." dedi.

Bir dizi programı kapsamında Tokat'a gelen Bakan Fakıbaba, Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde düzenlenen "Birlikte Üretim Modeli"nin tanıtım toplantısına katıldı. Fakıbaba Tokat'ta bu projeyi başlattıklarını söyleyerek projenin faydalı olacağına yürekten inandığını vurguladı.

"Artık Türkiye'de yeni şeyler yapmak lazım. Tek başınıza değil de birlikte üretmemiz lazım." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Birlikte sesimizi çıkarmamız lazım. Birlikte bu işleri halletmemiz lazım. Bu bağlamda Tarım Bakanı olarak her zaman emrinizdeyim. Allah'ın izniyle Tarım Kredi, Et Süt Kurumu ile TMO ile Tarım Bakanlığı ile burada ektiğiniz bütün ürünlerin girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Sizlere alım garantisi vereceğiz. İnanıyorum ki eskiden 1 lira kazanırken şimdi çok daha rahat bir şekilde daha fazla para kazanacaksınız. Biz artık sizlerle beraberiz. Bu köy artık bizim köyümüz."

23 yıl sonra ilk kez bakan gördüler

Tatlıcak köylüleri 23 yıldan sonra ilk defa köylerine Bakan gelmesini sevinçle karşıladı. Köy halkı törenin yapılacağı okul bahçesine camiden yapılan anonsla davet edildi. Köylü kadınlar başta olmak üzere çocuklar ve vatandaşlar Bakan Fakıbaba'nın programına yoğun ilgi gösterdi. Köy muhtarı Yaşar Soylu, Bakan Fakıbaba'nın köylerine gelmesinden dolayı heyecan duyduklarını ifade ederek, "Köyümüz tarım ve hayvancılığa elverişli bir köy. Sayın Bakanımız ve hükümetimizin katkısı ile daha da ileri gidecek ve güçlenecek" şeklinde konuştu.

Buzağılar ölmesin

Bakan Fakıbaba buradan "Buzağılar Ölmesin" Projesi kapsamında özel bir şirkete ait Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi tesislerine geçti. Tesislerde çiftliği gezerek yetkililerden bilgi alan Fakıbaba buzağılara biberonla süt verdi.

Fakıbaba, 2018 yılını "Buzağılar Ölmesin" yılı ilan ettiklerini hatırlatarak "Bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Aşılarla buzağı ölümlerini yüzde 5'e düşüreceğimize inanıyoruz. Yüzde 5'e düşürdüğünüz zaman ölecek olan 10 bin buzağının 5 binini hayatta tutmuş olacağız. Aşıları tam yaptığımızda, buzağılara tam baktığımızda, anaç koyun ve düve projelerimizle bundan sonra besilik değil de daha fazla düve getirme ihtiyacını karşıladığımızda belirli bir süre sonra et ithalatını önleyeceğiz." diye konuştu.

"Çiftlik Bank ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ne ilgisi olabilir?"

Bir gazetecinin, "Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı?"  sorusuna Bakan Fakıbaba, şu cevabı verdi:

"Çiftlik Bank'ın önünde sadece 'çiftlik' olduğu için millet zannediyor ki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış ve ocak ayında 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye biz Bakanlık olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Ama bir tek şey var. O da açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta, 'işlerimiz yoğun, gelemedik' deriz. Öyle bir telgrafımız olmuştur. Bunun dışında Çiftlik Bank nedir? Nasıldır? Ama sonradan bunun gerçekten vatandaşlarımızı kandırdığını anladığımız an ocak ayı içinde Çiftlik Bank'la ilgili savcılığa müracaat etmişiz. 'Bunu araştırın, bir şeyler var' diye. Çiftlik Bank ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ne ilgisi olabilir? 'Yüzde 30 hibe vermiş', böyle bir şey yok. Tamamen dolandırıcılık. Mutlaka hükümetimiz bu bağlamda çalışmalar yapıyor."

Başka bir gazetecinin, Afrin'de sabah saatlerinde kontrol sağlandığını, bununla ilgili görüşlerini sorması üzerine Fakıbaba, "18 Mart hakikaten önemli bir gün. Nasıl 18 Mart ruhu Çanakkale'de şahlandı, birlik ve beraberliğimiz, bütün kardeşlerimiz bir araya gelip yedi düvele karşı başarı elde ettiysek bugün de Allah'a çok şükür başarıyı elde etmişiz. Ben bütün Mehmetçik'i yürekten kutluyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Biz onların sayesinde buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir programa katılmak üzere kara yoluyla Tokat'a geçen Bakan Eşref Fakıbaba'nın yolunu, Çaylı Kavşağı'nda şeker fabrikası çalışanları ve aileleri kesti. Araçtan inen Fakıbaba, vatandaşlarla bir süre görüşerek taleplerini dinledi.

"Torunlarımız için, geleceğimiz için günde en az 15 saat hepimizin çalışması lazım"

Fakıbaba, daha sonra Turhal ilçesinde Tokat, Turhal ve Pazar belediyelerinin ortaklaşa yaptırdığı TOPEKTAŞ Et Entegre Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Tokat'a geçen Bakan Fakıbaba, şehit aileleri onuruna verilen yemeğin ardından bir otelde düzenlenen Tokat tarım değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, Türkiye'nin çok zor süreçlerden geçtiğini ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz'a bakın, nerelerden nerelere geldik. Neredeyse ülke dağılıyordu, gidiyorduk, parçalanıyorduk. Ama önce Allah'ın sayesinde sonra sizlerin sayesinde biz tankların karşısına çıkabildik. Onun için bu gücümüz ve kuvvetimiz var. Bu gücü ve kuvveti boşa harcamamamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Torunlarımız için, geleceğimiz için günde en az 15 saat hepimizin çalışması lazım. El ele vereceğiz. Bu cennet vatanı gerçekten yaşanabilecek mükemmel bir hale getireceğiz."

Bakan Fakıbaba'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Fakıbaba ayrıca Turhal ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. 

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿