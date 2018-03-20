Bizimle Bir Alakası Yok!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çiftlik Bank'ın önünde sadece 'çiftlik' olduğu için millet zannediyor ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış ve ocak ayında 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye biz Bakanlık olarak savcılığa dilekçe vermişiz." dedi.

Bir dizi programı kapsamında Tokat'a gelen Bakan Fakıbaba, Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde düzenlenen "Birlikte Üretim Modeli"nin tanıtım toplantısına katıldı. Fakıbaba Tokat'ta bu projeyi başlattıklarını söyleyerek projenin faydalı olacağına yürekten inandığını vurguladı.

"Artık Türkiye'de yeni şeyler yapmak lazım. Tek başınıza değil de birlikte üretmemiz lazım." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Birlikte sesimizi çıkarmamız lazım. Birlikte bu işleri halletmemiz lazım. Bu bağlamda Tarım Bakanı olarak her zaman emrinizdeyim. Allah'ın izniyle Tarım Kredi, Et Süt Kurumu ile TMO ile Tarım Bakanlığı ile burada ektiğiniz bütün ürünlerin girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Sizlere alım garantisi vereceğiz. İnanıyorum ki eskiden 1 lira kazanırken şimdi çok daha rahat bir şekilde daha fazla para kazanacaksınız. Biz artık sizlerle beraberiz. Bu köy artık bizim köyümüz."

23 yıl sonra ilk kez bakan gördüler

Tatlıcak köylüleri 23 yıldan sonra ilk defa köylerine Bakan gelmesini sevinçle karşıladı. Köy halkı törenin yapılacağı okul bahçesine camiden yapılan anonsla davet edildi. Köylü kadınlar başta olmak üzere çocuklar ve vatandaşlar Bakan Fakıbaba'nın programına yoğun ilgi gösterdi. Köy muhtarı Yaşar Soylu, Bakan Fakıbaba'nın köylerine gelmesinden dolayı heyecan duyduklarını ifade ederek, "Köyümüz tarım ve hayvancılığa elverişli bir köy. Sayın Bakanımız ve hükümetimizin katkısı ile daha da ileri gidecek ve güçlenecek" şeklinde konuştu.

Buzağılar ölmesin

Bakan Fakıbaba buradan "Buzağılar Ölmesin" Projesi kapsamında özel bir şirkete ait Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi tesislerine geçti. Tesislerde çiftliği gezerek yetkililerden bilgi alan Fakıbaba buzağılara biberonla süt verdi.

Fakıbaba, 2018 yılını "Buzağılar Ölmesin" yılı ilan ettiklerini hatırlatarak "Bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Aşılarla buzağı ölümlerini yüzde 5'e düşüreceğimize inanıyoruz. Yüzde 5'e düşürdüğünüz zaman ölecek olan 10 bin buzağının 5 binini hayatta tutmuş olacağız. Aşıları tam yaptığımızda, buzağılara tam baktığımızda, anaç koyun ve düve projelerimizle bundan sonra besilik değil de daha fazla düve getirme ihtiyacını karşıladığımızda belirli bir süre sonra et ithalatını önleyeceğiz." diye konuştu.

"Çiftlik Bank ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ne ilgisi olabilir?"

Bir gazetecinin, "Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna Bakan Fakıbaba, şu cevabı verdi:

"Çiftlik Bank'ın önünde sadece 'çiftlik' olduğu için millet zannediyor ki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış ve ocak ayında 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye biz Bakanlık olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Ama bir tek şey var. O da açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta, 'işlerimiz yoğun, gelemedik' deriz. Öyle bir telgrafımız olmuştur. Bunun dışında Çiftlik Bank nedir? Nasıldır? Ama sonradan bunun gerçekten vatandaşlarımızı kandırdığını anladığımız an ocak ayı içinde Çiftlik Bank'la ilgili savcılığa müracaat etmişiz. 'Bunu araştırın, bir şeyler var' diye. Çiftlik Bank ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ne ilgisi olabilir? 'Yüzde 30 hibe vermiş', böyle bir şey yok. Tamamen dolandırıcılık. Mutlaka hükümetimiz bu bağlamda çalışmalar yapıyor."

Başka bir gazetecinin, Afrin'de sabah saatlerinde kontrol sağlandığını, bununla ilgili görüşlerini sorması üzerine Fakıbaba, "18 Mart hakikaten önemli bir gün. Nasıl 18 Mart ruhu Çanakkale'de şahlandı, birlik ve beraberliğimiz, bütün kardeşlerimiz bir araya gelip yedi düvele karşı başarı elde ettiysek bugün de Allah'a çok şükür başarıyı elde etmişiz. Ben bütün Mehmetçik'i yürekten kutluyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Biz onların sayesinde buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir programa katılmak üzere kara yoluyla Tokat'a geçen Bakan Eşref Fakıbaba'nın yolunu, Çaylı Kavşağı'nda şeker fabrikası çalışanları ve aileleri kesti. Araçtan inen Fakıbaba, vatandaşlarla bir süre görüşerek taleplerini dinledi.

"Torunlarımız için, geleceğimiz için günde en az 15 saat hepimizin çalışması lazım"

Fakıbaba, daha sonra Turhal ilçesinde Tokat, Turhal ve Pazar belediyelerinin ortaklaşa yaptırdığı TOPEKTAŞ Et Entegre Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Tokat'a geçen Bakan Fakıbaba, şehit aileleri onuruna verilen yemeğin ardından bir otelde düzenlenen Tokat tarım değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, Türkiye'nin çok zor süreçlerden geçtiğini ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz'a bakın, nerelerden nerelere geldik. Neredeyse ülke dağılıyordu, gidiyorduk, parçalanıyorduk. Ama önce Allah'ın sayesinde sonra sizlerin sayesinde biz tankların karşısına çıkabildik. Onun için bu gücümüz ve kuvvetimiz var. Bu gücü ve kuvveti boşa harcamamamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Torunlarımız için, geleceğimiz için günde en az 15 saat hepimizin çalışması lazım. El ele vereceğiz. Bu cennet vatanı gerçekten yaşanabilecek mükemmel bir hale getireceğiz."

Bakan Fakıbaba'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Fakıbaba ayrıca Turhal ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.