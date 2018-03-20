Herkese Verilecek,İşte Şartlar!

Devlet yardım kapısını açtı! Herkes mutlu oldu! Müjdeler ard arda gelmeye devam ediyor

Emeklilerin gelirini, seyyanen zam ve prim kesintisini kaldırarak artıran hükümet, düşük maaşlılar için çalışma başlattı. 2000 yılı ve sonrası emeklilerine 355 liraya varan intibak, hükümetin programına girdi.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü intibakta. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Emeklilere intibak, Hükümet’in de gündeminde. Hükümet, seçim öncesinde verdiği zam müjdelerini hızla hayata geçirirken, emeklilere yeni müjdelerin de hazırlıklarını yapıyor.

Düşük düzeyde maaş alan emeklilerin gelir seviyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İntibak konusu, 64. Hükümet Programı’nda da yeralıyor. Programın sosyal ayağına göre; düşük maaşlı emekli kalmayacak. Düşük düzeyde maaş alan emeklilerin gelir seviyesi, alınacak tedbirlerle yükseltilecek. Emekliler bir yandan Yargıtay’dan çıkacak intibak kararını, diğer yandan da Hükümet’in yaptığı çalışmaların sonuçlanmasını bekliyor.

DERNEKLER DEVREDE

2 ayrı intibak davası da halen Yargıtay’ın gündeminde. Mahkemeden çıkacak intibak kararı, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara zam kapısını açacak.

İlk intibakta, 2000 yılından önce emekli olanların maaşında 50 ila 355 lira arasında artış olmuştu. Uzmanlar, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yapılacak intibakta da zamların bu aralıkta olmasını bekliyor. 2000 yılından önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ile İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği’ni (İMBED) harekete geçirmişti. 2 dernek de 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da intibak yapılması için yargı süreci başlatmıştı. Dosyalar Yargıtay’a kadar gelmişti.

GÖZLER YARGITAY’DA

Yargıtay’ın intibak konusunda vereceği karar merakla bekleniyor. Yargıtay, idare mahkemesinin intibağı reddeden kararını ya onaylayacak ya da bozacak. Bozması durumunda idare mahkemesi davayı yeniden görecek. İdare mahkemesi eğer kararında direnirse, son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyleyecek. Yargının intibak zammına ‘Evet’ demesi durumunda, emeklilere intibak kapısı açılacak. İntibağın 2000 ve sonrasındaki tüm emeklileri kapsaması için yasa gerekiyor.