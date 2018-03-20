Tatlıses'e Şok,Kızım için olsa bile...

İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses, Cerensu Yılmaz'la önceki akşam Grand Cevahir Hotel'de evlendi. Düğün törenine İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızları Elif Ada Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de katıldı.Yıldız, "İbrahim Bey'le yeniden evlilik olur mu?" sorusuna "Tekrar bir evlilik olmaz. Kızım için olsa bile düşünmem" diyerek herkesi şaşırttı.