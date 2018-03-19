Hilvan'da, Şehitler Mezarları Başında Anıldı

Sabah, Hilvan Hükümet Konağı'nda düzenlenen resmi tören, Atatürk büstüne çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemliyle ilgili çeşitli konuşmalar yapıldı.

Ardından Hilvan Anadolu Lisesi'nde devam eden program öğrencilerin hazırlamış olduğu çeşitlik gösteri ve dinletiler yapıldı.

Düzenlenen programın ardından, Mantarlı, Ağveren ve Saluca Mahallelerine gidip, Şehit İsmail Alıcı, Halit Şıltak ve Habib Bebe'nin mezarına başında dua eden Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Emniyet Müdürü Ercüment Türkmenoğlu, Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrısever ile Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.