Mevsimlik tarım işçileri için eğitim programları başladı

Şanlıurfa’dan Giresun’a giden mevsimlik işçiler ile çocuklarının eğitimi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için proje geliştiren ve geçtiğimiz Kasım ayında Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş ile görüşen fındık üreticisi Yavuz Gıda, Amsterdam’dan gelen UTZ bir temsilcisi ile eğitimlerine başladı.Daha önce de Alaplı’da aileler çalışırken çocukların eğitim gördüğü bir okul projesini hayata geçiren Yavuz Gıda, Giresun’a gelen mevsimlik işçilerin sosyal ilişkiler, hijyen ve diğer alanlarda farkındalığını artırmak için de çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret ederek, yetişkinlere ve özellikle kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak istediklerini anlatan firma yetkilileri projesini hazırladıkları çalışmalarının ilk dersi olan “Hijyen Eğitimi” ile eğitimlere başladı.Eğitim Hakkında Bilgi veren Hande Büyüklimanlı, Yavuz Gıda’yı temsilen burada bulunduğunu belirterek “ Şanlıurfa’ya geliş amacımız mevsimlik tarım işçileri ve özellikle kadın işçiler. Onların çocuk işçiliği, işçi hakları ve kişisel hijyen konusunda farkındalıklarını yükseltmek. Bu konuda da sağ olsun Eyyubiye Halk Eğitim Müdürümüz Necati Taş bize çok yardımcı oluyor. Biz de Yavuz Gıda olarak elimizden geldiğince 100-150 kadın tarım işçisine ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş ise “Bugünkü proje kapsamında Giresun’dan gelen arkadaşlarımız, mevsimlik tarım işçisi olarak ilimizden Giresun’a giden mevsimlik tarım işçilerine hijyen eğitimi verecekler. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Sosyal uyum, hijyen, işçi ve çocuk hakları gibi konularda gerekli eğitimi alarak orada daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda Yavuz Gıda’ya ve UTZ’ye teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonla mevsimlik işçilerin eksikliklerini tamamlıyorlar” dedi.