Milletvekili Yılmaztekin, kan davasını barışla sonlandırdı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Kemalettin Yılmaztekin, memleketi Akçakale’de ovanın aşiretlerine mensup Saramda ve Abu Asi aşiretleri arasındaki kan davasını barışla sonlandırdı. Yılmaztekin, yörenin kanaat önderlerinin de katıldığı barış yemeğinde, “Ovamız kan davaları ile değil barışla anılmalı” dedi.Av. Yılmaztekin, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Çok Alan (Köllük) köyünde gerçekleştirilen barış yemeğine katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün önemine dikkati çekerek, dinimizin de Müslümanların birbirlerini sevmelerini emrettiğine vurgu yaptı.Barışın alınan hükümlerin en hayırlısı, insan oğlunun hayatta alabileceği en isabetli karar olduğunu belirten Av. Yılmaztekin, “Burada iki aşiret arasındaki husumetin, uyuşmazlığın halli noktasında Allah’ın rahmetinin üzerimizde sağanak gibi yağdığı bugünde bir araya geldik. Emeği geçen kıymetli hazırundan, emeği geçen toplumumuzun ileri gelenlerinden, barışın tesisinde taşı taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun” dedi.“Şanlıurfa’mız, ovamız kan davaları ile değil, barış ile anılmalı” diyen Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, şunları kaydetti“Resullah Efendimizin sünneti Allah’ın emri biz Müslümanların birbirimizi sevmemiz gerektiği noktasına kesin kati bir karar vardır. Bugün onun icrasını yerine getirmek üzere Şanlıurfa’mızın, ovamızın, ilçemizin çeşitli yerlerinden gelen kıymetli insanlarla bir araya geldik. Bugün barışı tesis etmek için bir aradayız. Bugün barışın hükümlerin en kıymetlisi, hükümlerin en mukaddesi olduğunu dünyaya yaymak üzere bir araya geldik. Allah yolunda mücadelenin en mühim neticesinin, ödülünün semeresinin barış olduğuna inan bir kardeşiniz olarak; bölgemizin, Şanlıurfa’mızın ve tüm ovamızın kan davaları ile değil barışla anılması gerektiğini arzu ediyor ve bu düşünceye burada toplanan herkesin katıldığına inanıyorum.Bu kıymetli hazırunu bir araya getiren, hüsnüniyet ile bizleri burada birleştiren, bu hüsnükabul ile bizleri burada kabul eden herkesin Allah’ın cennet ile mükafatlandırmasını temenni ve niyaz ediyorum. Biz burada niyetlerimizi birleştirdik. Biz burada hüsnü kabulleri, hüsn-i zanları bir araya getirdik. Barışın buradan başlamak üzere Şanlıurfa’mıza, Türkiye’mize ve dünyaya hâkim olmasını temenni ediyorum. Rabbim hayırlı ve mübarek etsin.”