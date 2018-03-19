Son dakika:

Emir gelmesi halinde halen PKK kontrolündeki ilçeyi temizleyebileceklerini bildirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, önemli ÖSO komutanlarına göre, Tel Rıfat’a girilmesi halinde temizlik bir günde biter.Afrin’de Türk bayrağı ve ÖSO bayraklarının yanında Türkmen bayrakları da gönderde dalgalandı. ÖSO bileşenleri arasındaki Türkmen gruplar, PKK’ya karşı elde edilen zaferi binalara mavi beyaz ay-yıldızlı bayrak dikerek kutladı.