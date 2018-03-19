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Bu haber 19 Mart 2018 02:23:13 Tarihinde eklenmiştir.

Artık Hiçbir Ücret Alınmayacak...

UZMAN GÖZETİMİNDE

Artık Hiçbir Ücret Alınmayacak...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre; Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013’te yüzde 7,7 iken geçen yıl yüzde 8,5’e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ise; 2050 yılında dünya üzerindeki 60 yaş üstü kitlenin sayıca 2 milyara ulaşması bekleniyor. Bu sayısal veriler bize bu kesimin aynı zamanda turizm için ne kadar büyük bir potansiyel oluşturduğunu gösteriyor. Bu alandan daha fazla pay almak isteyen hükümet bu konuda çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

YENİ BİR SEKTÖR
 
Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Sağlık Bakanlığı ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ‘Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri’ adı altında ortak bir çalışma yürütüyor. Bu konuda bir kanun hazırlığı içerisinde olduklarını bildiren yetkililer; çalışmayla birlikte ayakta fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra termal, yaşlı ve engelli bakımı hizmetlerinin konaklama tesislerinde verileceğini aktardı. Ayrıca bu kapsamda, 'yaşlı bakımı' konusunda 4-5 yıldızlı oteller oluşturulacak.
 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
 
Mevcut bir konaklama tesissisinin yeni fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ruhsatı alması yada mevcut bir fizik ve tedavi rehabilitasyon merkezi ile işbirliği yapması imkanı da sağlanacak. Bu hizmet noktaları uluslararası sağlık turizmi faaliyeti de gösterebilecek.
 
UZMAN GÖZETİMİNDE
 
Çalışmanın detayları ise şu şekilde olacak; “Belli bir yatak kapasitesi oluşturulacak ve her birinin başında bir uzman fizik doktoru bulunacak. Her otel bir fizik tedavi merkezi ile anlaşarak kendi imkânıyla oraya bir doktor koymak şartıyla konaklamalı bir merkez oluşturabilecek. Bu işletmeler mevsimlik olarak da faaliyete alınabilecek. Kışın deniz turizminin yaygın olduğu, yazın ise; termal turizmin daha az yoğun olduğu merkezlerde, bu işletmelerin uygulamaya alınarak kendi sezonları dışındaki dönemlerde hareketlilik yaşaması sağlanacak.”
 
Bakanlık bu çalışmayla sektörün önü açarak; kendi koyduğu kurallalar ve standartlara göre tedavi uygulanmasını hedefleniyor. Özellikle yaşlı bakımı konusunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konusu olduğuna dikkati çeken yetkililer; yönetmelik taslağını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderdikleri bilgisini paylaştı. 2017 yılında sağlık turizmi kapsamında 760 bin kişiye hizmet verildiğini hatırlatan bakanlık temsilcisi geçen yıl bu alandan 7,5 milyar dolarlık bir gelirin elde edildiğini ifade etti.
 
RUHSATLI ŞİRKET GELİYOR
 
Bakanlık rakamlarına göre sadece sağlık turizmi için gelen 250 bin kişi olduğunu aktaran yetkili; bakanlığın 2023 hedefinin bu rakamları 20 milyar dolara çıkarmak olduğuna dikkati çekti. Yaptıkları bu çalışmanın 2023 hedefleri için mevzuat açısından alt yapı oluşturacağını belirten temsilci, Torba Yasa’da ruhsatlı şirket kurulacağını ve kurulacak şirketin aracı kurum görevi üstleneceğini bildirdi.
 
ALTYAPISINI OLUŞTURACAK
 
Kurulacak şirket, rehabilitasyon merkezleri ve şehir hastaneleri vasıtasıyla yürütülen bütün bu çalışmaların sağlık turizmi için ciddi bir altyapı oluşturarak sektörün canlanmasını sağlayacağını söyleyen bakanlık temsilcisi, 2023 yılı için 20 milyar dolarlık gelirinin içinde yaşlı bakımının önemli bir yer tutacağını sözlerine ekledi.
 
ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR
 
Öteki taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlar için tedavi bedelinin devlet tarafından ödendiği kaplıcalarla ilgili listeyi geçtiğimiz aylarda güncellemişti. Kaplıca tedavisine gerek görülen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen 254 kaplıca tesisinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Durum böyle olunca; hayata geçecek olan bu 5 yıldızlı işletmelerin dar gelirli yaşlılara ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. Söz konusu çalışma sağlık turizmi gelirlerinde de büyük rol oynayacak. (haber7)
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