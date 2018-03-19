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Bu haber 19 Mart 2018 02:15:38 Tarihinde eklenmiştir.

Engelli Parası Nasıl Alınır?

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. 1085 liralık bakım maaşı aylık ödenirken, 1796 liraya kadar çıkan engelli aylığı ise 3 aylık veriliyor

Engelli Parası Nasıl Alınır?

Her iki ödemeyi de almak mümkün. aranan üç şart Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet belli şartlarda aylık bağlıyor. Bunun üç şartı bulunuyor.

1) Gelir kriterlerinin uygun olması.

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması.

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

SAĞLIK KURULU RAPORU

Gelir kriterine bakalım. Evde bakım parası almak için hane halkının net geliri toplanır ve hane halkı sayısına bölünür. Buna engelli kişi de dahil. Buna göre; 1 Ocak itibarıyla hanedeki kişi başına düşen gelir 967 liradan fazla olmamalı. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az ‘yüzde 50’ olan ve ‘ağır engelli’ bölümünde ‘evet’ yazan rapor gerekiyor. Küçük çocuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor ve ‘ağır engelli’ ibaresi işaretlenmiyor.

AİLE BAKANLIĞI'NA

Evde bakım parası alabilmek için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ‘ilçe müdürlüklerine’ başvurulması gerekiyor. Engelli ve bakıcısının sosyal güvencesinin (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) olması bakım ücretine engel değil. Engelli çalışıyorsa ve bakıcısı ona işyerine gidiş gelişte ve işyerinde eşlik ediyor ve gelir kriteri uygunsa aylık bağlanır.

SÜREKLİ RAPORA DİKKAT

Evde bakım aylığı 1 Ocak itibarıyla 1085 liraya çıktı. Bazı durumlarda evde bakım parası kesilebiliyor. Bu, özellikle sağlık kurulu raporlarından kaynaklanıyor. Sürprizle karşılaşmamak için 1-2 yıllık düzenlenen sağlık kurulu raporlarını süresi bitmeden yenilemek gerekiyor. Yeni raporun fotokopisini Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine teslim etmek yeterli. Aylığı kesilen, raporunu yeniler ve koşulları sağlarsa kesilen maaşı da geriye dönük alır.

3 AYDA BİR VERİLİYOR

Engelli vatandaşlara üçer (3’er) aylık dönemlerde ödenen adını kanun numarası olan ‘2022 sayılı kanun’dan alan ‘2022 maaş’ miktarları da 1 Ocak’ta belli oldu. Buna göre; engellilerin alacağı en yüksek 3 aylık maaş miktarı 1589 liradan 1796 liraya çıktı. Bakım maaşı için engelli kişinin sağlık raporunda yüzde 50 ağır engel kriteri bulunurken 2022 Maaşı alacak kişinin rapor oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Engelli maaşı alacak kişinin hiçbir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olmaması ve hane içinde kişi başı gelirin 483 lirayı geçmemesi şartı aranıyor.

1197 LİRADAN BAŞLAYAN ÖDEME

18 yaş altı engelli yakını aylığı 1197.45 TL (eski 1059.64 TL) olarak uygulanıyor. Rapor oranı yüzde 70 üstü olan bakıma muhtaç engelli aylığı ise 1796.17 TL (eski 1589 TL). Sağlık raporu yüzde 40-69 arası engelli ödenen para ise 1197.45 TL (eski 1059.64 TL).
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