Urfalı İşverenler Dikkat,SGK'ya bildirmesseniz...

SGK'YA BİLDİRMEK ŞART
Türkiye'de çalışan yabancılar da Türk vatandaşları gibi sosyal güvence altında bulunuyor. Dolayısıyla çalışan tüm yabancıların (SGK) bildirilmeleri gerekiyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, ancak 3 ayı geçmemek üzere geçici olarak çalışmaya gelenler için bu işlem yapılmıyor. İkili sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız ülkelerden gelen işçilerin kendi ülkelerindeki sigortaları burada da geçerli. Bir Türk vatandaşı için belirlenen emeklilik şartları yabancı çalışanlar için de geçerli.
DADILARA DİKKAT!
Türkiye'de yabancı dadı çalıştırılması giderek yaygınlaşan bir uygulama. Çocukların yabancı dil öğrenmesini isteyen aileler de bu yöntemi tercih ediyor. Bu konuda sıkıntı yaşamamak için dadının çalışma izninin olup olmadığına bakın. Oturma izni olanlar daha kolay izin alıyor unutmayın. Ayrıca mutlaka sigortalarını yapın. İzinsiz ya da sigortasız çalıştırdığınızda ciddi para cezaları var. Üstelik izni olmayan çalışanın sınır dışı edilmesi ve konaklamasıyla ilgili tüm masraflar da size çıkartılır.
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