Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı: Dünya karanlığa gömülecek!

Ölüm döşeğinde yazdığı bilimsel çalışmada Stephen Hawking'in diğer gezegenlerde hayatın nasıl keşfedebileceği konusu üzerinde durduğu öğrenildi.

Hawking'in Thomas Hertog ile ortak yazdığı 'A Smooth Exit from Eternal Inflation' başlıklı araştırmada, uzay gemisi kullanılarak diğer gezegenlerdeki hayatların keşfedilebileceği fikri yer alıyor.

Hawking, yazdığı araştırmada, 'Yıldızların enerjilerini kaybetmeleri durumunda dünya karanlığa gömülecek' ifadesini kullanmış.

Hawking, araştırmasında Bing Bang patlamasında Dünya'ya benzer şekilde oluşan ve uzayın boşluklarında bulunan diğer gezegenlerin varlığına atıf yapan 'multiverse' kavramını kullandı.

Hawking'in ölüm döşeğinde yazdığı çalışma, uzay gemisinin diğer gezegenleri bulmak için nasıl kullanılabileceği fikri tartışılıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, "Hawking eğer buna ilişkin hayatta bulunduğu dönem içinde bir kanıt sunmuş olsaydı, hiç kazanmadığı Nobel ödülleri için aday gösterilebilirdi" ifadesini kullandı.