Yüzünden Öyle Bir Şey Çıktı Ki! Doktorların Ağzı Açık Kaldı. Belkide Dünyanın En Büyük…

Epidermal kist, ciltte yaygın olarak bulunan benign bir büyümedir. Genellikle yüz, boyun veya gövdede görülür, ancak vücudun herhangi bir yerinde görülebilir.

Epidermal kist, ciltte yaygın olarak bulunan benign bir büyümedir.

Genellikle yüz, boyun veya gövdede görülür, ancak vücudun herhangi bir yerinde görülebilir.

Sebase kist; epidermal kist, epidermoid kist, epitelyal kist, steatom, sebase kist ve yağ kisti gibi isimlerle de bilinir.

Derinin epidermis adı verilen en dış tabakasında oluşan bir kist türüdür.

Bu kistler, deride yağ üreten bezlerin tıkanması ve cilt altında keratin denilen maddenin depolanması sonucu oluşmaktadır.





Kistlerin içi, süzme peynire benzer kıvamda olan yağlı sarı bir madde ile doludurKistler genellikle ağrısız ve hareketlidir. İltihaplanabilir ve enfekte olabilir.Kanserle ilgisi yoktur ve kansere dönüşmez.En sık görüldüğü yerler baş, boyun, yüz, sırt ve testis torbasıdır. Sebase kistler, bir yağ bezesi büyümesi olan lipomla sıkça karıştırılır.

Her yaşta görülmektedir. Bununla birlikte 20-40 yaş aralığında daha sık görülmektedir. Büyüklüğü 1cm ile 5 cm arasında değişmektedir. Epidermal kistin tedavi yöntemlerinde genellikle cerrahi yöntemler tedavi olarak kullanılır.

Epidermal kistin inflamatuvar hali olanlar vardir. Antibiyotik tedavisi uygulanır.