Önce Erdoğan,Sonra Fakıbaba!Afrin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çanakkale Savaşı'yla Afrin operasyonunu benzetmesinden sonra Fakıbaba'dan bir benzetme geldi...Tokat'ta, Tarım Sektörü Değerlendime toplantısında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TSK ve ÖSO'nun Afrin kent merkezine girmesiyle ilgili olarak bir benzetme yaptı.fadelerini kullandı.