Önce Erdoğan,Sonra Fakıbaba!Afrin...

Tokat'ta, Tarım Sektörü Değerlendime toplantısında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TSK ve ÖSO'nun Afrin kent merkezine girmesiyle ilgili olarak bir benzetme yaptı. “Bundan 103 yıl önce Kürdü, Türkü Arabı, Çerkezi birlik beraberlik içerisinde yedi düvele savaşmışız ve Allah’ın izniyle onlar bizi alt edememişler. Biz galip gelmişiz" diyen Fakıbaba, "Bugün de çok şükür, 18 Mart ve Afrin’in merkezindeyiz. Bizler istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi yaparız. Niyet ve inanmak önemli inandığınız zaman çok şey yaparsınız. El ele vereceğiz, bizim yanlışımızı siz söyleyeceksiniz, sizin yanlışınızı biz söyleyeceğiz. Tam bir aile, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, sizin kazancınız bizim kazancımız. Önce köyümüz. Çok çalışmamız lazım. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, yarınlarımız için biz en az on beş saat çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.
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