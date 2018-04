Üniversiteden Flaş Açıklama,fesat Ve Fitne Şebekeleri...

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son günlerde Üniversitemiz ve fedakâr çalışanları hakkında medyada yıpratma kampanyası başlatılmıştır. Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personelimiz Üniversitedeki gelişmelerden haberdardır, ancak Şanlıurfa halkımıza doğru bilgilerin aktarılması zaruri olmuştur.



1)Herşeyden önce medyada iftira edildiği gibi iptal edilen bir ihale yoktur.



2)Üniversitemizde önceki yıllarda binaların ihale süreçleri ve inşaatının yapımı yıllarca sürerken bugun akademik ve idari personelimizin fedakâr çalışmaları sonucu binaların projelendirilmesi, ihale süreçleri ve inşaatının yapımı kısa sürede bitirilerek hizmete sunulmaktadır. Çalışanlarımızın teşvik ve taltif edilmesi, çalışma sevklerinin artırılması, ehil kişilerin doğru yerde görevlendirilmeleri burada en birincil etkendir. İktisat Fakültesi binası, Rektörlük binası, Mühendislik ek binası inşaatı ve Üniversitemize her ay 350.000TL gelir getirecek Güneş Paneli son örneklerdir.



3) 5 Mart 2018 tarihinde ihalesi yapılan Ziraat otomasyon projesi Şanlıurfa’da Tarımda öncülük edecek kapsamlı bir projedir. Bu proje, ilgili hocalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda defalarca incelenmiş, uzman ekiplerimiz tarafından projelendirilmesi tamamlanmış ve ihaleye çıkılmıştır. Medyada çirkin bir şekilde iftira edildiği gibi ihale iptal edilmemiş, planlandığı şekilde süreç devam etmektedir.



4)Üniversitemizde “müteahhitlerin yönlendirdiği projeler”, dönemi bitmiş “uzman ekiplerin çizdiği projelerin en ufak ayrıntısını dahi yapmak zorunda olan müteahhitler” dönemine geçilmiştir. Bu durumu eski ve yeniyi kıyaslayan tüm çalışanlarımız gözlemlemektedir. Tüm hassasiyet gösterilerek yapılan şeffaf ihale süreçleri bazı mihrakları rahatsız etmiş gözükmektedir. “Hoşafın yağı kesildi” diye isyan eden yeniçeriler misali Üniversitenin yeni dinamik yapısını anlayamayan veya kasıtlı olarak yanlış algı oluşturmaya çalışanlar da medyada yer almaktadır. Bu fitne ve fesad şebekelerinin benzeri yalanları belirli aralıklarla tekrarlaması, Hitler’in Propaganda Bakanlığını yapmış Goebbels’in meşhur sözünü hatırlatmaktadır. “Bir yalanı ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar”.



5) Üniversitemiz çalışanları ile öğrencilerimizin, hocalarımızın, sanayicimizin, Şanlıurfa’nın, Türkiye’nin hizmetindedir. Üniversitemiz eğitim ve ARGE alanında her gün yeni bir başarıya imza atıyor. Geçen ay yayınlanan akademik teşvik puanlamasında 116 devlet üniversitesi içinde ortalamada 11.inci olmamız, bir fakültemizin Türkiye birincisi, bir fakültemizin Türkiye ikincisi olması son örneklerdir. Bilimsel Araştırma Projelerinin sayısı her yıl katlanarak artmaktadır. Türkiyenin batı illerine göre daha zor şartlar altında çalışan akademisyenlerimizin bu ARGE başarısı tebrike şayandır. Eğitim alanında, Öğrenci anketleri hassasiyetle değerlendirilip eksiklikler hızla tamamlanmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumunun tavsiye ve teşvik ettiği “üniversiteleri yurt dışına açma projesi” kapsamında “ERASMUS ve MEVLANA” programları ile öğrenci ve hoca mübadelemiz hızla artıyor ve Üniversitemiz bir dünya üniversitesi olma yönünde emin adımlarla ilerliyor.



6) 2023 hedeflerine ilerleyen yeni Türkiye nasıl ki uluslararası fitne ve fesat şebekeleri ile ve onların taşeronları ile başrarılı bir şekilde savaşıyor ise Üniversite idaresi olarak biz de Üniversiteyi şahsi menfaatlerine alet etmek isteyen bu fesat ve fitne şebekeleri ile mücadelemizi sürdüreceğiz ve Allahın inayeti ile Üniversitemizi 2023 hedeflerine taşıyacağız. Suret-i Hak’dan görünerek batıl hesabına çalışan bu tip fitne şebekelerini Şanlıurfa halkının basireti ve feraseti zaten fark etmektedir.