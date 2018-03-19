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Bu haber 19 Mart 2018 00:46:34 Tarihinde eklenmiştir.

Üniversiteden Flaş Açıklama,fesat Ve Fitne Şebekeleri...

Son günlerde kamuoyunda ihale iptal edecekleri iddiasıyla ile gündeme gelen Harran Üniversitesinden 6 maddelik bir açıklama yapıldı. Yapılan İktisat Fakültesi binası, Rektörlük binası, Mühendislik ek binası inşaatı ve her ay 350.000 TL gelir getireceği söylenen Güneş Panelini örnek gösteren Üniversite açıklamasında; "Üniversiteyi şahsi menfaatlerine alet etmek isteyen bu fesat ve fitne şebekeleri ile mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

Üniversiteden Flaş Açıklama,fesat Ve Fitne Şebekeleri...

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son günlerde Üniversitemiz ve fedakâr çalışanları hakkında medyada yıpratma kampanyası başlatılmıştır. Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personelimiz Üniversitedeki gelişmelerden   haberdardır, ancak Şanlıurfa halkımıza  doğru bilgilerin aktarılması   zaruri olmuştur.

1)Herşeyden önce medyada iftira edildiği gibi iptal edilen bir ihale  yoktur.

2)Üniversitemizde önceki yıllarda binaların ihale süreçleri ve inşaatının  yapımı yıllarca sürerken  bugun  akademik ve idari personelimizin fedakâr çalışmaları sonucu binaların projelendirilmesi, ihale süreçleri ve inşaatının yapımı kısa sürede bitirilerek hizmete sunulmaktadır. Çalışanlarımızın teşvik ve taltif edilmesi, çalışma sevklerinin artırılması,  ehil kişilerin doğru yerde görevlendirilmeleri burada en birincil etkendir.  İktisat Fakültesi binası, Rektörlük binası, Mühendislik ek binası inşaatı ve Üniversitemize her ay 350.000TL  gelir getirecek Güneş Paneli son örneklerdir.

3) 5 Mart 2018 tarihinde ihalesi yapılan Ziraat otomasyon  projesi Şanlıurfa’da Tarımda öncülük edecek kapsamlı  bir projedir.  Bu proje,  ilgili     hocalarımızın   görüş ve önerileri  doğrultusunda defalarca incelenmiş,  uzman ekiplerimiz tarafından projelendirilmesi tamamlanmış ve ihaleye çıkılmıştır.    Medyada çirkin bir şekilde iftira edildiği gibi  ihale iptal edilmemiş, planlandığı şekilde süreç devam etmektedir.  

4)Üniversitemizde “müteahhitlerin yönlendirdiği projeler”,   dönemi bitmiş “uzman ekiplerin çizdiği projelerin en ufak ayrıntısını dahi yapmak zorunda olan müteahhitler” dönemine geçilmiştir.   Bu durumu  eski ve yeniyi kıyaslayan tüm  çalışanlarımız gözlemlemektedir.  Tüm hassasiyet gösterilerek yapılan şeffaf ihale süreçleri bazı mihrakları rahatsız etmiş gözükmektedir.   “Hoşafın yağı kesildi” diye isyan eden yeniçeriler misali  Üniversitenin yeni dinamik yapısını  anlayamayan veya kasıtlı olarak yanlış  algı oluşturmaya çalışanlar da medyada  yer almaktadır.  Bu fitne ve fesad şebekelerinin benzeri yalanları belirli aralıklarla tekrarlaması, Hitler’in Propaganda Bakanlığını yapmış Goebbels’in meşhur sözünü hatırlatmaktadır. “Bir yalanı ne kadar uzun süre tekrarlarsanız,  insanlar ona o kadar fazla inanırlar”.  

5) Üniversitemiz  çalışanları ile öğrencilerimizin, hocalarımızın, sanayicimizin,   Şanlıurfa’nın, Türkiye’nin  hizmetindedir.   Üniversitemiz  eğitim ve ARGE alanında her gün yeni bir başarıya imza atıyor.   Geçen ay yayınlanan akademik teşvik  puanlamasında 116 devlet üniversitesi içinde  ortalamada 11.inci olmamız,  bir fakültemizin Türkiye birincisi, bir fakültemizin Türkiye ikincisi olması son örneklerdir. Bilimsel Araştırma Projelerinin sayısı   her yıl katlanarak artmaktadır. Türkiyenin batı illerine göre daha zor şartlar altında çalışan akademisyenlerimizin bu ARGE başarısı  tebrike şayandır. Eğitim alanında,   Öğrenci anketleri  hassasiyetle  değerlendirilip eksiklikler hızla tamamlanmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumunun tavsiye ve teşvik ettiği “üniversiteleri  yurt dışına açma projesi” kapsamında  “ERASMUS ve  MEVLANA” programları  ile öğrenci ve  hoca mübadelemiz   hızla  artıyor ve Üniversitemiz  bir dünya üniversitesi olma yönünde emin adımlarla  ilerliyor.  

6) 2023 hedeflerine ilerleyen yeni Türkiye nasıl ki uluslararası fitne ve fesat şebekeleri ile ve onların taşeronları ile başrarılı bir şekilde savaşıyor ise Üniversite idaresi olarak  biz de Üniversiteyi  şahsi menfaatlerine alet etmek isteyen  bu fesat ve fitne şebekeleri ile mücadelemizi  sürdüreceğiz ve Allahın inayeti ile Üniversitemizi 2023 hedeflerine taşıyacağız. Suret-i Hak’dan görünerek batıl hesabına çalışan bu tip fitne şebekelerini Şanlıurfa halkının basireti ve feraseti zaten fark etmektedir.

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