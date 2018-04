Fakıbaba Durumu Düzeltecek mi?Çiftçiye ağır darbe...

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde yetkiyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri’ne veren tasarı, önceki gün komisyonda görüşülmeye başlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, getirilen düzenleme ile suyun israf edilmeden kullanılması için her tarlanın başına su saati getirileceğini, evlerdeki gibi parasını ödemeyenlerin de suyunun kesileceğini açıkladı.Fakıbaba, “Tarla içi sulama için sözleşme imzalanacak. Yani her tarlanın başına saat getirilecek. Saat getirildikten sonra ve parasını ödemeyenlerin saatinden suyunu kesmek lazım” dedi. Fakıbaba, şöyle devam etti: “Suyu bizim israf etmeden kullanmamız lazım. İsraf etmeden kullanmanın yolu da saati takmaktır ve mertçe konuşmak lazım, saati takıp çiftçi de o saatten ne kadar para harcadığını görmek zorundadır. Hükümet olarak da eğer biz gerçekten çiftçinin ödemeyeceği bir fiyat istemişsek o zaman o fiyatı indirmek gereklidir.”Benzer bir şekilde düzenlemeyi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da savundu. Komisyonda itirazlara rağmen düşüncelerini açıklayan Eroğlu, “Yatırım bedellerinden muaf tutuyoruz ama sulama bedelleri hudutsuz değil, suyumuz sınırlı, su zengini değiliz. Bu yüzden sulama bedellerini tahsil edeceğiz. Dolayısıyla kimden ne tahsil edeceğiz yani abonelik gibi bir sözleşme olacak” diyerek düzenlemeyi savundu. Komisyonda vurgulanan bu düzenlemeye CHP’li üyeler tepki gösterdi.Aydınlık’a konuşan komisyon üyelerinden CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Çiftçiler her ay nasıl su faturası ödeyecek?” diye sordu. Süt üreticileri dışında aylık para kazanan bir çiftçi olmadığını söyleyen Gaytancıoğlu, “Su saatlerini satacaklar önce çiftçiye. Sonra çiftçiden aylık su faturası kesecekler, bu faturaları aylık almayan çiftçi ödeyemeyince suyu kesecekler. O zaman da çiftçi çiftçilik yapmaktan vazgeçecek, tarlada üretim duracak” ifadelerini kullandı.AKP’nin bu düzenlemeyle çiftçinin üzerine daha çok yük bindirmek istediğini, amaçlarının çiftçiyi yıldırmak olduğunu vurgulayan Gaytancıoğlu, “Köylü ve çiftçi tarlasını bıraksın istiyorlar. Boşalan tarlaları da büyük tekellere bırakmanın derdindeler” dedi.MMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir, tasarısıyla sulama birliklerinin özelleştirilerek kâr amacıyla yönetilen şirkete dönüştürülmek istendiğini söyledi. Sulama birliklerinin, sulama faaliyetlerinden faydalanan çiftçilerin bir araya gelerek oluşturdukları kurumlar olduğunu belirten Karademir, tasarı ile su kaynaklarını eline geçirecek olan özel şirketlere hiçbir sınırlama olmaksızın ücret belirleme ve bu ücreti istediği zaman tahsil etme yetkisi verildiğine dikkat çekti. Karademir, şunları söyledi:“Özel şirketlerin birinci amacı azami karı elde etmek olduğu için sulama suyu ücretleri fahiş şekilde yükselecek, muhtemelen sulama birlikleri tarafından sezon sonunda alınan sulama ücretleri özel şirketler tarafından peşin olarak alınacak, çiftçi mağdur olacak.”