Tatlıses: Sonra onun sırası gelir

Cadde'nin haberine göre, yeni bir single çıkaracağını söyleyen Çıtak, evlilik sorularına, “Önce iş. Sonra onun sırası gelir” yanıtını verdi.Babası İbrahim Tatlıses’in evlenip evlenmeyeceği hakkındaki sorulara da, “Hepimizin özel yaşamı farklı. Babama sormanız gerek” dedi.