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Bu haber 19 Mart 2018 00:37:31 Tarihinde eklenmiştir.

Mecliste Tartışma Çıktı,20 Senedir...

TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda yaşanan tartışma tutanaklara böyle yansıdı.

Mecliste Tartışma Çıktı,20 Senedir...

TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda yaşanan tartışma tutanaklara böyle yansıdı.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakanım.

AVRUPA BİRİNCİSİYİZ!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Genelde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işte ithalattır, falandır filandır, hep bu konuda eleştiri alıyor ama özellikle Hükûmetimizi ve bürokrat arkadaşlarımızı bu konuda yürekten tebrik ediyorum. Yani 17 milyar dolara ulaşmış olan bir tarım hasılamız var yani bunu gökten birileri mi atıyor? Bunu üreten bizim çiftçi kardeşlerimiz, bizim arkadaşlarımız. Onun için bir defa üretimde artış var ve biz bu konuda Avrupa birincisiyiz ve gerçekten biz Türkiye...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Dahili de işleme dâhil mi onlar? İthal edip işleyip gönderiyorsunuz. Buğdayda gidip biz ürettik diyebilir miyiz? Olur mu öyle şey?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Ben şunu söyleyebilirim size: Sayın Vekilim, sabah kahvaltısında, öğlen yemediğinde yediğiniz tabağa bakın, bunların hepsi ithal.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Nerede hepsi ithal? Hangi ürünler ithal? GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Ya, Allah aşkına bırakın ya. Yüzde kaçı ithal, yüzde kaçı bu çiftçinin alın teriyle ürettiği ürün Sayın Vekilim

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – 3,5 milyon ton buğday getiriyorsunuz, dâhilinde işliyorsunuz, yurt dışına gönderiyorsunuz.

BAŞKAN – Lütfen...

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Bunu bütün dünya yapıyor yani yurt dışında işleyip...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sen kendine yeten ülkeydin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Biz zaten yine kendi kendimize yetiyoruz.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Vekilim, lütfen...

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Biz kendi kendimize... T ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Bu sizin suçunuz değil. Size söylüyoruz ama yirmi senedir ülkedeki sistem bu.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Sayın Vekilim, ama bakın, özür dilerim, biz kendi kendimize yetiyoruz. Buğday olarak biz eğer ithal ediyorsak bu buğdayı dâhilde işleyip daha fazla para kazanıyor, bisküvi yapıyor. ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Yurt dışından ithal ediyorsunuz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Ama yurt dışına ihraç ediyoruz. ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Bakın, buradaki çiftçinin buğdayı işleyip...

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Biz onu da işliyoruz, onu da makarna yapıp ithal ediyoruz ama toplulaştırmada sayın vekilime hak veriyorum, doğru. Onun için de zaten bu gündeme geldi. Bu doğrudur. Dedik ki: "Toplulaştırma ile sulamanın beraber gitmesi lazım. Bu doğru bir olay." Ve sulama konusunda da gerçekten DSİ'ye teşekkür ediyorum, yıllardan beri Türkiye'de müthiş işler yaptı. Dün Kahramanmaraş'taydım, harika barajlar yapılmış, tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi, tabii ki burada sulama ile toplulaştırmanın beraber gitmesi adına toplulaştırmanın DSİ'de olması kadar...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – DSİ'de olması faydalı.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Tamam abi, o zaman, bakın, üretimde artışımız var. Bakın, Sayın Vekilim, tarımın yarını bugünden daha iyi olacaktır, buna evelallah inanıyorum.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sayın Bakanım, ilaç için getiriverdiysek doğrudur, pastaneci de tatlılarda ve gıdada kullanmıyorsa bu yine doğrudur. nişasta bazlı şekerin kullanımı yüzde 20'ye çıkmış.

BAŞKAN- Sayın Vekilim, bakın, Sayın Sındır'a söz verdim.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Şeker pancarını yok ediyorsunuz.

BAŞKAN - Bakanımızdan sonra Sayın Sındır söz...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Toplumun geleceğini yok ediyorsunuz. Kanser edeceksiniz bu halkı. BAŞKAN – Lütfen...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Şehir hastanelerine müşteri arıyorsunuz, yapmayın.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Sayın Vekilim, bakın, Hükûmetimizin bu konuyla ilgili...

MEHMET ERDEM (Aydın) – Arkadaşlar, böyle bir yöntem yok ya. BAŞKAN – Lütfen usule uyalım Sayın Veki lim.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Sayın Başkanım... MEHMET ERDEM (Aydın) – Şehir hastanesiyle bunun ne alakası var? Komisyon toplantısının bir adabı var ya.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Bir dakika müsaade edin Hükûmetimizin ve Bakanlığımızın bu konuyla ilgili yarın almış olduğu tedbirleri gördüğünüz zaman teşekkür edecek misiniz, etmeyecek misiniz onu bekliyorum.

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