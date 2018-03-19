Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 19 Mart 2018 00:34:28 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Elektrik Sorununu Çözeceğiz...

“Hayalim; Şanlıurfa’mıza bir Vakıf üniversitesi kazandırmaktır”

Urfa'da Elektrik Sorununu Çözeceğiz...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Kemalettin Yılmaztekin, yoğun meclis gündemine rağmen geldiği memleketinde bir dizi ziyaretlerde bulunup halkla kucaklaştı, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi, Şanlıurfa’ya özel müjdeler verdi.
 
Milletvekili Av. Yılmaztekin, Şanlıurfa’daki ziyaretlerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı ile başladı. Yeni oluşan yönetimime başarı dileklerini ileten Yılmaztekin, Ticaret Borsası Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası, Gıda Toptancılar Derneği, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Şanlıurfa Şube Başkanlığı, Lokantacı Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası ve Memur- Sen Konfederasyonu Eğitim Bir -Sen Şanlıurfa Şubesi’ni ziyaret ederek, yöneticileriyle sohbet etti.
 
Haliliye’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, hemşerilerine hayırlı ve bol kazançlar dileyen Av. Yılmaztekin, AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanlığının haftalık olağan toplantısına da katılarak, gençlerle sohbet etti.
“Çocukluğumuzun şekercisi” dediği Ahmet Apaydın’ı da ziyaret ederek, geçmişi yad eden Milletvekili Yılmaztekin,  Yusuf Nahya ve Ahmet Karataş’ın çocuklarının da düğün törenine katıldı.
 
 
YILMAZTEKİN’İN ŞANLIURFA İÇİN HAYALİ
Ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda müjdeler de veren Yılmaztekin, Şanlıurfa’nın sorunlarına ve beklentilerine ilişkin soruları yanıtladı.
Şanlıurfa’nın 19.2 yaş ortalaması ile Türkiye’nin yaş ortalaması en genç ili olduğunu hatırlatan Milletvekili Yılmaztekin, bunun sonucu olarak da işsizliğin bulunduğunun altını çizdi. Üniversite mezunu gençlere nasihatte de bulunan Milletvekili Av. Yılmaztekin, hedeflerini yüksek tutup, bir hastanede asgari ücretle çalışmak yerine KPSS’ye girip bürokrat olmalarını, daha iyi maaşla daha iyi yerlerde görev yapmalarını önerdi.
 
ŞANLIUFRA-AKÇAKALE YOLU ASFALT OLACAK
Uzun zamandır gündemde olan Şanlıurfa ile Akçakale arasındaki yolda taş sıçraması sonucu araçların kırılan camlarını Ulaştırma Bakanına gösterdiğini anlatan Yılmaztekin, bu yolun 2018 içinde mutlaka sıcak asfalt olacağını bildirdi. Yılmaztekin, “Geçtiğimiz Kasım ayından beri yoldaki taşlar temizleniyor ama kalıcı çözüm gelecek. Yüzde 97 gibi oy alan bir yerde bu yolu bırakın sıcak asfalt yapmayı otoban bile yapılsa azdır” esprisi yaptı.
 
URFAYA YATIRIMCI ÇEKME ÇABASINDAYIZ
Mecliste en fazla söz alan Şanlıurfa milletvekili olarak dikkati çeken Yılmaztekin, kentin sorunlarının her platformda takipçisi olduğunu anımsatarak, “Ankara’da zengin iş adamları ile görüşüp Şanlıurfa’ya yatırım yapmalarını istiyorum. Çünkü, işsizliğin panzehri yatırımdır. Özellikle yoğun iş gücü barındıran tekstil ağırlıklı yatırım öneriyorum” dedi.
Elektrik sorunu konusundaki bir soruyu da cevaplandıran Yılmaztekin, “Bölgede DEDAŞ artık halka zulüm eder oldu. Elektrik sayacı dışarı alınacak dediler alındı. Zaten borcunu ödemeyenlerden elektrik tahsilatları desteklerden kesiliyor. Tahsilat sorunu da yok. Bu konuyu da Enerji Bakanımızla yüz yüze görüşeceğim” diye konuştu.
 
Milletvekili Av. Yılmaztekin, gün boyu süren ziyaret programlarında verdiği mesajlarda; 2 milyon nüfuslu Şanlıurfa’da Harran Üniversitesinin gelişmesinin yanı sıra bir de Vakıf üniversitesi kurulması hayalinin olduğunu belirterek, bunu da gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿