Urfa'da Elektrik Sorununu Çözeceğiz...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Kemalettin Yılmaztekin, yoğun meclis gündemine rağmen geldiği memleketinde bir dizi ziyaretlerde bulunup halkla kucaklaştı, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi, Şanlıurfa’ya özel müjdeler verdi.Milletvekili Av. Yılmaztekin, Şanlıurfa’daki ziyaretlerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı ile başladı. Yeni oluşan yönetimime başarı dileklerini ileten Yılmaztekin, Ticaret Borsası Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası, Gıda Toptancılar Derneği, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Şanlıurfa Şube Başkanlığı, Lokantacı Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası ve Memur- Sen Konfederasyonu Eğitim Bir -Sen Şanlıurfa Şubesi’ni ziyaret ederek, yöneticileriyle sohbet etti.Haliliye’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, hemşerilerine hayırlı ve bol kazançlar dileyen Av. Yılmaztekin, AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanlığının haftalık olağan toplantısına da katılarak, gençlerle sohbet etti.“Çocukluğumuzun şekercisi” dediği Ahmet Apaydın’ı da ziyaret ederek, geçmişi yad eden Milletvekili Yılmaztekin, Yusuf Nahya ve Ahmet Karataş’ın çocuklarının da düğün törenine katıldı.Ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda müjdeler de veren Yılmaztekin, Şanlıurfa’nın sorunlarına ve beklentilerine ilişkin soruları yanıtladı.Şanlıurfa’nın 19.2 yaş ortalaması ile Türkiye’nin yaş ortalaması en genç ili olduğunu hatırlatan Milletvekili Yılmaztekin, bunun sonucu olarak da işsizliğin bulunduğunun altını çizdi. Üniversite mezunu gençlere nasihatte de bulunan Milletvekili Av. Yılmaztekin, hedeflerini yüksek tutup, bir hastanede asgari ücretle çalışmak yerine KPSS’ye girip bürokrat olmalarını, daha iyi maaşla daha iyi yerlerde görev yapmalarını önerdi.Uzun zamandır gündemde olan Şanlıurfa ile Akçakale arasındaki yolda taş sıçraması sonucu araçların kırılan camlarını Ulaştırma Bakanına gösterdiğini anlatan Yılmaztekin, bu yolun 2018 içinde mutlaka sıcak asfalt olacağını bildirdi. Yılmaztekin, “Geçtiğimiz Kasım ayından beri yoldaki taşlar temizleniyor ama kalıcı çözüm gelecek. Yüzde 97 gibi oy alan bir yerde bu yolu bırakın sıcak asfalt yapmayı otoban bile yapılsa azdır” esprisi yaptı.Mecliste en fazla söz alan Şanlıurfa milletvekili olarak dikkati çeken Yılmaztekin, kentin sorunlarının her platformda takipçisi olduğunu anımsatarak, “Ankara’da zengin iş adamları ile görüşüp Şanlıurfa’ya yatırım yapmalarını istiyorum. Çünkü, işsizliğin panzehri yatırımdır. Özellikle yoğun iş gücü barındıran tekstil ağırlıklı yatırım öneriyorum” dedi.Elektrik sorunu konusundaki bir soruyu da cevaplandıran Yılmaztekin, “Bölgede DEDAŞ artık halka zulüm eder oldu. Elektrik sayacı dışarı alınacak dediler alındı. Zaten borcunu ödemeyenlerden elektrik tahsilatları desteklerden kesiliyor. Tahsilat sorunu da yok. Bu konuyu da Enerji Bakanımızla yüz yüze görüşeceğim” diye konuştu.Milletvekili Av. Yılmaztekin, gün boyu süren ziyaret programlarında verdiği mesajlarda; 2 milyon nüfuslu Şanlıurfa’da Harran Üniversitesinin gelişmesinin yanı sıra bir de Vakıf üniversitesi kurulması hayalinin olduğunu belirterek, bunu da gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.