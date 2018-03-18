Arkan'dan,Çanakkale Zaferi mesajı

Şanlıurfa’lı hayırsever iş adamı Mehmet Arkan,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Arkan, mesajında Çanakkale’nin Türk Milleti’nin dünya tarihine kazıdığı en büyük destan olduğunu belirterek, "Bundan 103 yıl önce milletimizin yazdığı bu destan, tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ hakikatinin şüheda kanıyla yazıldığı destandır. Dönemin en güçlü ve en kesif orduları ile, bir milletin bekasına saldıran düşmana karşı tarihte eşine rastlanılmayacak fedakarlıklar sergileyerek mücadele eden milletimiz, şanlı bir zafere aziz kanlarıyla mührünü vurmuştur” ifadelerine yer verdi. Arkan, mesajında, Çanakkale’yi ‘geçilmez’ kılan ruhun ilhamını, inanç, azim ve hürriyet gibi değerlerden aldığını dile getirerek, “103 yıl önce zillete batmış ve kirli emellere sahip olan düşman, bugün de aynı emellerini farklı planlarla Aziz Milletimiz üzerinde uygulamaya çalışmaktadır. Çanakkale’yi geçilmez kılan, bugün bu aziz vatanda ve ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hürriyet ateşi ile aydınlanıp nefes almamızı sağlayan, başta bu destanın kahraman kumandanı ve devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dünden bugüne kahramanlık destanını kanlarıyla yazan aziz şehitlerimizi, bize cennet vatanı miras bırakan kahraman ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duyguları ile yad ediyorum” ifadelerini kullandı.