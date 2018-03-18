Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 40 İş Makinasını Araç Parkına Kazandırdı

Öz kaynaklarını daha da iyi değerlendirmek adına yaptığı projelerle Türkiye gündeminde ‘Üreten Belediye’ olarak anılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç parkını da genişleterek gücüne güç katmaya devam ediyor.

Büyükşehir, son olarak 40 adet iş makinesini Şanlıurfa halkının hizmetine sundu.

Bir yandan kendi enerjisini ve kendi fidanını diğer yandan iş gücü kullanımı ile dışarıya bağımlılığını en asgari düzeye indirgeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç parkını da genişleterek ‘Örnek Belediye’ vasfını korumaya devam ediyor. Projeleri birçok il belediyeleri tarafından örnek alınarak hayata geçirilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hibe ve fonlara yönelik takibi ile her geçen gün Şanlıurfa’ya yatırım akışını sürdürüyor. Büyükşehir yine 14’ü hibe, 26’sı öz kaynakları olmak üzere toplamda 40 iş makinesini araç parkına kazandırdı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: MAKİNALAŞMAYA ÖNEM VEREN BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM

Araçların hizmet sunumu öncesi düzenlenen törende bir konuşma yaparak çalışan Büyükşehir kadrolarının Şanlıurfa merkez ile birlikte 13 ilçenin tümüne hizmet ulaştırdığını belirten Başkan Nihat Çiftçi, “2018 yılı için çalışma sezonu başlamış oluyor. Artık havaların güzel olması ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 13 ilçe belediye başkanlığımız, 19 bin 422 kilometrelik alanda 1 milyon 985 bin nüfusa güzel hizmet götürmenin programı içerisindeler. 2017’de bize bağlı daire başkanlıklarımızın geliştirmiş olduğu projeler neticesinde 14’ü hibe olmak üzere 40 iş makinesini Allah’ın izni ile Şanlıurfa insanımız için hizmete almış oluyoruz. Diğer makineler kurumumuzun kendi imkanları ile ödemeleri tamamen gerçekleştirilmiş olup 17 milyonluk bir yatırımla alanda olacak. Makineleşmeye önem veren bir belediye başkanıyım. Çünkü elinizde yeterli miktarda makine olmazsa sizin vatandaşa vereceğiniz hizmeti yerinde ve zamanında etkili bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün görünmemektedir. Onun için imkanları güçlendirmek gerekir” dedi.

‘ÜRETEN BİR BÜYÜKŞEHİR ALTYAPISINI OLUŞTURDUK’

Başkan Çiftçi, çevresel anlamda Büyükşehir Belediyesinin bir yandan duyarlılığını sürdürdüğünü diğer yandan enerji üretimine geçtiğini de sözlerine ekleyerek, “Şimdi çevre anlamında Büyükşehir Belediyemizin çizmiş olduğu vizyon ortadadır. Zira ilçelerimizde toplanan çöpler artık katı atık nakil araçları ile naklini gerçekleştirip merkezde ayrıştırma ve bertaraf istasyonları ile enerjiye dönüşüyor. Böylelikle katı atıkla enerji sağlanarak çok önemli projeler imza atılıyor. Artık ilçelerimizdeki tüm katı atıklar şehir merkezine getirilerek enerjiye dönüştürülüyor. Bunun yanı sıra atık su da gerekli altyapı sistemlerinden geçtikten sonra arıtılıyor ve yine enerji üretiliyor” diye konuştu.

‘HİÇ BİR GÜÇ BU TOPRAKLARDA NİFAK EKEMEYECEK’

Konuşmasında Zeytin Dalı operasyonuna da değinen Başkan Çiftçi, “Ülkemiz önemli günlerden geçiyor. Terörle mücadele konusunda ordumuz gerekli hassasiyeti gösteriyor ve sınır güvenliğini sağlıyor. Evlatlarımız, Mehmetçiğimiz, Muhammed’in ordusu şuan cephede hepimizin selameti için can siper hane bir şekilde mücadele veriyor. Zeytin Dalı operasyonunda canını feda eden Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Bu topraklarda nifak ekmek isteyen hangi güç olursa şunu bilsinler ki; bu nifakları sonuç vermeyecektir. Bu ülke üzerinde hangi ülkeler operasyon çekmek istiyorlarsa bilsinler ki; Türkiye eski Türkiye değildir” şeklinde konuştu.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından araçları inceleyerek araç sürücülerine başarılar dileyen Başkan Çiftçi, programın sona ermesi ile kentin diğer bölgelerindeki çalışmaları inceleme üzere bölgeden ayrıldı.