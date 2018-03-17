Hipper Güvenilir mi ? Yatırım Yapmadan Önce Dikkat...

Başlamadan önce amacım marka karalamak veya yatırımcıların fikirlerini değiştirecek yorumda bulunmak değildir, Bu bir tahmin veya tavsiye değildir.Hipper ile ilgili bir broşür elime geçince kazanç tablosuna bakar bakmaz piramit bir yapıyı andırdığını fark ettim, detaylı bir araştırma sonucunda tahmini olarak hipper sanal para madenciliği yaparak kazanç elde ettiğini fark ettim daha önce mglobally ve biznet gibi firmalar hakkında bilgi aldığım Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı aradım, Nilüfer hanım adında bir bayan telefonuma çıktı, Hipper firmasını detaylı anlattığım zaman yapının piramit yapıya benzediğini ancak firma hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını, bundan dolayı şirketi herhangi bir suç ile itham edemeyeceklerini söylediler, Şirket hakkında inceleme başlatmamız için fax yollamam gerektiğini söylediler.Öncelikle Gümrük ve ticaret bakanlığını arayıp, kazanç tablosundan bahsedip firma hakkında detaylı bilgi verin,Bakanlık Telefon: + 90 312 449 10 00. Nolu telefonu aradıktan sonra bakanlıktan detaylı inceleme talep edin ve aynı zamanda resmi internet sitelerinden incelemeler yapıldı herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı yazısını talep edin, Not: Ben böyle bir yazı görmeden asla yatırım yapmam, param giderse kimsen hesap soracağım ? daha önce mglobally hakkında yazmış olduğum yazı hakkında birkaç kişi arayıp paranı alamazsanız gelin benden alın dediler, şirket batınca herkes paylaştığım uyarı için teşekkür etti.2. Olarak +90 312 449 18 18. Nolu telefon numarasına firmanın incelenmesi için fax çekin,Örnek fax metniAdım:Soyadım:Tarih:Sayın Yetkili.Şanlıurfa merkezde ikamet etmekteyim, bulunduğum bölgede hipper adında bir işletme çeşitli para paketleri hazırlayaraktan satışını gerçekleştirmektedir, ve satmış oldukları paketin 2 katını ayrıca % 10 bonus vaad etmektedir, Hipper adlı işletmenin tarafınızca incelenmesi , gayri resmi durumda gereğinin yapılması, Yasa dışı işlem yapılmadığı tespit edildiği zaman resmi internet sitenizden bilgilendirmenizi arz ederim. (Urfahaberleri)