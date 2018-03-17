Urfa Mardin'i Sulayacak...

DSİ Mardin iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Mardin’de tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi ise su yapılarıdır.DSİ Genel Müdürlüğü Mardin ilinde yatırımlarına devam ediyoruz. Mardin’de 8 yerleşim yerine yıllık 63 milyon m3 içmesuyu sağlandı. Tamamladığımız içmesuyu tesisleri ile 29.850 kişinin ihtiyacı karşılandı.Mardin Ilısu Barajı ve HES İnşaatında artık sona gelindi. Ilısu Barajı Önyüzü Beton Kaplı Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından Dünyada birinci, Gövde hacmi bakımdan Ülkemizde Atatürk Barajından sonra ikinci, Üreteceği enerji bakımından Ülkemizde; Atatürk, Karakaya, Keban Barajı ve HES’ten sonra dördüncü, Ülkemizin en önemli su kaynağı olan Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan en büyük Baraj ve HES olma gibi önemli özelliklere sahiptir. Projede bugün itibariyle fiziki olarak baraj inşaatının %97’si tamamlanmıştır.Ilısu Barajı ve HES projesi tamamlandığında; Sadece elektrik enerjisi üretiminden Milli Ekonomiye yıllık 1,5 milyar TL katma değer sağlayacaktır. Cizre Barajı ve HES yapılabilir duruma gelecektir.221 km uzunluğundaki Mardin Ceylanpınar Ana Kanalları ile Atatürk Barajı’ndan alınan su Mardin’in münbit topraklarını sulayacaktır. Ana kanalın kapasitesi 200 m3/s olup, Kızılırmak Nehri’nin Mart ayı debisine eşittir.819.480 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak Mardin Depolaması inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tesisin biriktirme hacmi 135 milyon m3 olacaktır. Diğer taraftan 12 adet daha sulama inşaatında çalışmalar devam etmektedir.Mardin’de tamamlanan 22 dere ıslahı ile 19 yerleşim yerinin ve 120 dekar arazi taşkınlardan korundu.